Les talibans continueront le combat en cas de maintien des troupes étrangères

Les talibans ont affirmé lundi à Téhéran qu'ils continueront leur « combat » si les troupes étrangères ne quittent pas le sol afghan d'ici mai 2021, comme convenu avec les États-Unis.

Une délégation de talibans, présidée par leur négociateur en chef Abdul Ghani Baradar, se trouve depuis une semaine dans la capitale iranienne pour discuter du processus de paix en Afghanistan. Elle a rencontré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

« Le maintien des troupes après 14 mois, que ce soit (les troupes) américaines ou de l'OTAN, signifie la poursuite de l'occupation de l'Afghanistan », a affirmé Suhail Shaheen, membre de la délégation des talibans, lors d'une conférence de presse.

Les négociations entre les talibans et Washington ont abouti fin février 2020 à un accord historique prévoyant des discussions interafghanes et le retrait total des troupes étrangères d'Afghanistan --essentiellement américaines-- d'ici mai 2021.

Les États-Unis ont encore 2500 soldats présents en Afghanistan.

« Nous combattons l'occupation depuis vingt ans. Donc (en cas de maintien des troupes) nous sommes forcés de continuer notre combat et notre jihad », a ajouté M. Shaheen.

Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré vendredi compter sur l'administration de Joe Biden pour faire pression sur les talibans et prendre « la bonne décision » sur la présence militaire américaine en Afghanistan.

La nouvelle administration américaine a déjà affirmé vouloir réexaminer l'accord de février 2020 et maintenir en Afghanistan des moyens de lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement afghan accuse les talibans d'être responsables du manque de progrès dans les pourparlers interafghans débutés en septembre 2020 à Doha, qui n'ont jusqu'ici débouché sur aucune réelle avancée.

Kaboul tente d'obtenir un cessez-le-feu permanent et le maintien du système de gouvernance en place depuis que les talibans ont été chassés du pouvoir en 2001 par une coalition menée par les États-Unis.

Les talibans ont refusé pour l'instant toute concession, alors même que depuis quelques mois la capitale et plusieurs provinces afghanes sont en proie à une recrudescence des violences.

Les assassinats ciblés de journalistes, personnalités politiques et défenseurs des droits, sont devenus de plus en plus fréquents.

Selon un rapport du Bureau de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar, qui dépend du Congrès américain) publié lundi, 810 civils ont trouvé la mort en Afghanistan pendant le dernier trimestre 2020, et 1776 autres ont été blessés.