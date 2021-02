Polar Shadows: l'aventurière Caroline Côté au cercle polaire arctique

C’est toute une aventure que s’apprête à relever l’aventurière québécoise Caroline Côté, avec son partenaire d’expédition Vincent Colliard.

La cinéaste d’aventure et photographe originaire de Montréal, qui vit depuis août 2020 en Norvège, va tenter une traversée hivernale en ski du Svalbard, archipel norvégien situé dans l'océan Arctique, à l'est du Groenland.

Les deux aventuriers partiront ce lundi de la ville de Longyearbyen pour traverser l'ile principale de Spitzberg du nord au sud, avant de revenir à leur point de départ, en complète autonomie et sans utiliser de moyen motorisé.

Deux aventuriers aguerris

Caroline Côté, 34 ans, n’en est pas à sa première aventure. Cette coureuse d’ultramarathon en sentier a plusieurs expéditions à son curriculum vitæ, que ce soit en canot, en voilier, en vélo ou en ski nordique. Une aventurière parmi les plus prolifiques de ces dernières années au Québec, qui connaît très bien les aventures polaires, notamment avec plusieurs expéditions en Antarctique, comme XP Antarctik en 2014.

Fidèle à son métier de cinéaste, elle va filmer pendant son aventure afin d’en tirer un documentaire et ainsi parler de thématiques qui lui sont chères : le dépassement de soi, l’adaptation du corps aux conditions extrêmes ou encore les changements climatiques. Une équipe de production filmera également le duo avant et à la fin de l'expédition.

Vincent Colliard, 35 ans, n’est pas non plus un néophyte dans le domaine de l’aventure. Guide d’expédition, cet explorateur polaire professionnel français a initié, avec Børge Ousland, le projet Ice Legacy, une série d’expéditions visant à traverser les 20 plus grands glaciers de la planète pour documenter le dérèglement climatique et sensibiliser les gens à la protection de ces espaces vierges.

Les deux aventuriers devront utiliser de tout pour faire face aux défis physiques et mentaux qui les attendent : la nuit polaire, le froid, le vent glacial, le poids du traîneau – 150 kg dont 80 uniquement pour la nourriture –, mais aussi les ours polaires, très présents sur le terrain.

« On en dénombre environ 3500, soit plus que le nombre d’habitants à Svalbard (2642), explique Caroline Côté. Il ne faudrait pas que l’un d’eux décide de nous suivre. On s’est équipé d’une barrière anti-ours à installer autour de notre campement et qui déclenche une fusée pour faire fuir tout intrus ».

Un test de couple

Pas de quoi faire peur les deux aventuriers aguerris qui comptent l’un sur l’autre pour s’aider dans les moments difficiles, eux qui partagent leur vie aussi en dehors des expéditions.

« C’est tout l’intérêt d’une expédition à deux, confie-t-elle. On va s’aider mutuellement et prendre les décisions ensemble pour unir nos forces dans un environnement hostile. Ça va être un bon test pour notre couple! »

Si l’environnement est certes hostile pour l’humain, la beauté de ce monde de glace devrait leur donner un supplément d’énergie pour continuer à avancer.

« On va évoluer dans un décor extraordinaire et épique. Un paysage lunaire, mais aussi très accidenté et fracturé, avec beaucoup de montagnes autour de nous. On passera par des fjords fabuleux où la faune marine est abondante. Et puis n’oublions pas les aurores boréales. Cela va être vibrant et exaltant, tous les jours! »

Pensée pour Charlevoix

Malgré la distance qui sépare le Svalbard du Québec (environ 5000 km), Caroline Côté aura une pensée pour sa province natale. Elle sera la présidente d’honneur de la Virée Nordique de Charlevoix 2021 (1er au 8 février, vireenordique.com).

L’événement, qui s’adapte cette année à la COVID-19 en proposant aux participants cinq défis hivernaux virtuels à relever dans leur région, commencera le même jour que l’expédition Polar Shadow.

L’aventurière publiera régulièrement des nouvelles et des photos sur sa page Instagram: instagram.com/caro.line.cote