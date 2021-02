Poutine Week: pandémie et Cobra Kai au menu

La Poutine Week a démarré en grand lundi et les restaurateurs n’ont pas manqué d’imagination pour revisiter la traditionnelle assiette, notamment avec des clins d’œil à la pandémie ou à la série de l’heure, Cobra Kai.



Bien que la dégustation des poutines se fera à la maison en raison des mesures sanitaires en place, les restaurateurs auront une semaine chargée, si bien que certains commerces ont affiché «complet» avant même que la semaine ne soit commencée.



C’est le cas chez la Gaspésienne 51 et Chez Biceps BBQ. Si vous n’avez pas déjà réservé votre repas pour emporter dans ces deux restaurants, c’est uniquement en photo que vous pourrez vous délecter.

Photo courtoisie



«On s’est fait vider d’une shot. On a tout vendu en pratiquement 24 heures», s’étonne encore Vincent Chatigny, chef-propriétaire du restaurant Chez Biceps BBQ.

Photo courtoisie

Le restaurant sert sa poutine garnie de brisket, de bacon et d’ailes de poulet «zone rouge».



L’événement représente son lot de défis cette année, notamment parce que les restaurateurs doivent composer avec le fait que le plat ne sera pas mangé tout de suite après avoir été préparé.



«Toutes les poutines sont sauce à part,» indique M. Chatigny, ajoutant au passage que le plus grand défi pour son restaurant, dont la spécialité est la cuisson sur BBQ, a été de se transformer en «casse-croûte de luxe» pour l’occasion.



Sauce Kai et ketchup Larusso



Sur la rue Cartier, la Poutine Week s’est transformée en compétition amicale pour deux restaurants voisins. Sans le savoir, les équipes du Graffiti et du Rideau Rouge ont se sont inspirées de la populaire série Cobra Kai, diffusée sur Netflix, pour l’élaboration de leur poutine.



«On s’est dit que ce serait bien de se faire un petit partenariat et se faire un combat amical», s’enchante le directeur du Rideau Rouge, Pierre Larouche.



Leur poutine, la Cobra et sa sauce Kai, est une version revisitée de celle de l’édition de 2015, qui leur a valu le choix du public. Les frites, la sauce et le fromage sont roulés dans une pâte à rouleaux impériaux et le tout est servi avec le ketchup LaRusso, le nom de famille de l'une des têtes d'affiches de la série.



La confection de ce plat, en contexte de pandémie, était un énorme défi, indique M. Larouche. «Nous étions fermés depuis plusieurs mois, il n’y avait plus d’ingrédients en cuisine. Nous avons dû construire quelque chose en commandant de la nourriture», fait-il valoir.



La poutine du Graffiti, la Miyagi-Do - qui rappelle le nom d’un des dojos de l’émission -ressemble davantage à une poutine traditionnelle. Elle est toutefois servie avec une pièce de saumon frit au saké, accompagnée d’ingrédients d’origine asiatique.



La Poutine Week est en vigueur jusqu’au 7 février. Près d’une centaine de restaurants de la ville de Québec y participent.