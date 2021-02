Pression étouffante

Depuis le début de la saison, le succès du Canadien réside dans l’acharnement qu’il déploie à harceler le porteur du disque. Forcés de précipiter leurs gestes, leurs adversaires commettent souvent des revirements. On en a eu plusieurs exemples lundi soir.

« On frustre les autres équipes par la façon dont nous jouons. Alterner les quatre trios et les six défenseurs nous permet d’avoir suffisamment d’énergie pour être constamment sur le porteur de la rondelle. On est tout le temps sur lui. »

– Jake Evans

Victor Mete avait des allures de petit veau du printemps en début de match. Confiné au rôle de spectateur lors des huit premières rencontres, il s’est mis à courir partout. Cela a semblé méduser son partenaire, Alexander Romanov.

« Je me sentais vraiment bien. Je suis heureux de la façon dont j’ai joué. J’étais réellement excité de revenir au jeu. Même que,

en première période, j’étais peut-être un peu trop excité. »

– Victor Mete

Samedi soir, le défenseur a fait la manchette lorsque son agent a déclaré qu’il songeait à exiger une transaction pour son client.

« Je préfère ne pas discuter de la situation. Je ne connais pas les plans de l’équipe à mon égard. Pour l’instant, je suis ici et je travaille aussi fort que je peux. Chaque fois que j’aurai une chance de jouer, je serai heureux de le faire. »

– Victor Mete

En se faisant complice du deuxième but de Jeff Petry, Corey Perry a enregistré le 800e point de sa carrière.

« Il est patient avec la rondelle. Il a encore de bonnes mains. On l’a vu ce soir [lundi]. Il a complètement sorti le gardien en l’attirant de son côté avant de glisser la rondelle vers moi. Tout ce que j’ai eu à faire, c’est de la pousser dans le filet. »

– Jeff Petry