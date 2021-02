GAGNON, André



La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de monsieur André Gagnon, époux de madame Micheline Harrisson, décédé au Centre hospitalier de Matane, le 29 janvier 2021, à l'âge de 66 ans et 6 mois. Il demeurait à Matane. Outre son épouse Micheline, monsieur Gagnon laisse dans le deuil sa fille Caroline (Bruno), ses petits-enfants: Olivier, Eve, Ellie, Florence, Flavie et Romane; ses soeurs et son frère: Francine (feu Renaud), Michelle (Gilles), Hélène, Nicole et Georges (Louise); sa belle-soeur Guylaine (Denis), ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis(es).L'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Félicité au printemps. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à L'Association du cancer de l'est du Québec.