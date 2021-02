Caroline dans la lumière

La pandémie nous prend beaucoup. Elle nous vole notre temps. Nous flambe nos rêves. Nous gruge les méninges. Nous rend irascibles. Sans pitié, elle nous met durement entre parenthèses.

Et pourtant, la vie, c’est bien entêté. Même lorsqu’un cancer vient la défier en pleine jeunesse. Atteinte d’un cancer incurable du sein qui, depuis des années, lui chipait la sienne, dans sa toute jeune trentaine, Caroline Gauthier a choisi l’aide médicale à mourir.

La vie, elle l’aimait trop pour laisser la maladie la priver de pouvoir choisir le moment où elle prendrait son dernier envol. Dimanche soir, cette artiste de Matane, redoutable en impro, a quitté ce monde. Doucement. Entourée de son père et de ses proches.

Dans les jours précédant sa mort, Caroline Gauthier a donné quelques entrevues. Lumineuse d’une force intérieure irrépressible, calmement, elle expliquait sa décision.

Sans douleur

Elle disait vouloir partir pleinement consciente. Sans douleur. Satisfaite de ce qu’elle a fait dans sa vie. Entourée des gens qu’elle aime et au son de son groupe préféré, les Back Street Boys.

Vendredi, en entrevue avec Gino Chouinard à Salut Bonjour!, Caroline Gauthier crevait l’écran. Je la voyais pour la première fois. Son courage étincelait comme un soleil. Elle était bouleversante de vérité.

En l’écoutant, j’ai aussi pensé à Sophie. Une grande amie. Une femme rayonnante. Généreuse. Intensément courageuse. Jeune maman de la belle Natasha et amoureuse de son doux Denis.

Sophie était une artiste jusqu’au bout des doigts. Une passionnée de la vie et des gens. Diagnostiquée d’un cancer du sein incurable, après des années à lutter, à 32 ans, son âme s’est envolée, portée par son Denis. C’était aux soins palliatifs. Il y a plus de vingt ans déjà.

Magie

Vendredi, sur Twitter, Gino Chouinard demandait si l’animatrice Sonia Benezra, une amie des Back Street Boys, pouvait les convaincre de préparer un message personnel pour Caroline Gauthier.

Sonia, dont le cœur est grand comme l’univers, l’a fait illico. Résultat : Caroline a pu recevoir des messages vidéo, très poignants, préparés par trois membres des Back Street Boys. Juste pour elle.

Et le message de Caroline elle-même ? Pour ses proches et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont croisé son chemin, il est terriblement précieux :

« Ma réflexion sur la vie, sur la mienne, c’est fais-le. J’aurais donc bien dû en faire des choses bien avant, au lieu de les repousser plus loin. Donc, j’aimerais tellement que tout le monde se dise bon, bien, OK, j’ai envie de faire ça, Go, je le fais. On ne sait jamais quand, finalement, ça va s’arrêter. »

Comme la maladie, la pandémie nous le rappelle en effet sans ménagement : nous sommes tous mortels. D’ici là, quelle que soit notre date de péremption, il y a amplement de quoi faire.

La magie, comme le disait si bien Caroline, si on n’y croit pas, on ne la verra jamais.

Toutes nos condoléances à sa famille et à tous ses proches.