Coupe du monde 2026 : Soccer Québec exprime son désarroi

La fédération québécoise de soccer se dit «amèrement déçue» quant au retrait du soutien financier du gouvernement provincial à la candidature de Montréal pour la présentation de matchs de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué transmis mardi avant-midi, Soccer Québec a déploré le choix des instances gouvernementales de ne plus participer financièrement au projet. Tel qu'évoqué par «La Presse» la semaine passée, la Ville de Montréal avait confirmé que Québec ne souhaitait plus débourser 103,4 millions $ comme il s’était engagé à le faire en 2018. Le premier ministre François Legault aurait justifié ce choix par l’obligation de soutenir la relance des grands événements et des festivals après la pandémie de COVID-19.

«Québec renie ainsi son engagement. Cette décision du gouvernement québécois met en péril la candidature montréalaise. Rappelons que la Coupe du monde de la FIFA est l’événement sportif unisport le plus populaire au monde. Elle ne se présente que tous les quatre ans et la FIFA se fait un devoir d’alterner les présentations de continent en continent. Il s’agit donc d’une occasion unique pour Montréal et tout le Québec de reprendre sa place sur l’échiquier touristique international», a mentionné la fédération.

«L’annulation des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à Montréal, qui, depuis plus de 15 ans, se prépare en collaboration avec Soccer Québec, et d’autres importants partenaires à la venue de cet événement, en recevant d’autres événements FIFA, serait désastreuse. Cela nuirait à l’image du Québec et au soccer québécois», a-t-elle poursuivi.

Négociations à venir

Tout en admettant que le contexte économique actuel est plutôt défavorable en raison de la pandémie, Soccer Québec espère convaincre les responsables concernés de changer leur fusil d’épaule.

«Nous allons faire tout en notre possible, de concert avec la Ville de Montréal, le maître d’œuvre de ce projet, et nos partenaires de Tourisme Montréal et du Parc olympique, pour convaincre le gouvernement du Québec de revenir sur sa décision, a affirmé Pierre Marchand, le président de Soccer Québec. Nous croyons fermement que cet événement représente une occasion unique et très prestigieuse pour contribuer à la relance économique du Québec après les deux années difficiles que nous aurons traversées.»

Le Mondial 2026 sera disputé en Amérique du Nord et une vingtaine de villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique ont déposé leur candidature. Ce sera également la première Coupe du monde à 48 équipes organisée par la FIFA.