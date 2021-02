COVID-19: bilan exceptionnel en Ontario, recul au Québec

L'Ontario a affiché un bilan exceptionnellement deux fois plus petit que sa moyenne de cas de COVID-19 pour les sept derniers jours, mardi, tandis que le Québec a repassé au-dessus des 1000 infections journalières.

La province la plus peuplée au pays a recensé à peine 745 infections et 14 décès sur son territoire. En comparaison, l'Ontario dénombrait 1969 cas et 36 décès lundi et avait affiché des données similaires lors des journées précédentes.

Ce bilan étonnamment petit fait en sorte que la province a affiché son plus petit bilan en trois mois et demi, soit depuis les 704 contaminations annoncées le 19 octobre dernier.

Ce faisant, le Québec est repassé au-dessus de l'Ontario pour la première fois depuis des semaines alors que les laboratoires ont identifié 1053 cas de COVID-19, tandis que 3 décès de plus ont été déplorés.

Malgré son bilan exceptionnel, l'Ontario a enregistré une hausse des hospitalisations (1192, +34), heureusement compensée par une baisse du nombre de patients aux soins intensifs (341, -13).

Du côté du Québec, après une journée de ralentissement lundi, les hospitalisations sont reparties à la baisse (1110, -34), y compris aux soins intensifs (178, -5).

Du côté des Maritimes, le Nouveau-Brunswick a affiché 25 nouvelles infections, tandis que les autres provinces se sont bien sorties d'affaires, avec un seul cas recensé en Nouvelle-Écosse.

Dans l'Ouest, le Manitoba a fait état de 83 cas et, surtout, n'a annoncé aucun décès, une première depuis le 20 octobre dernier.

Les bilans des autres provinces étaient toujours attendus en mi-journée.

La situation au Canada:

Ontario: 270 925 cas (6238 décès)

Québec: 264 526 cas (9862 décès)

Alberta: 124 563 cas (1649 décès)

Colombie-Britannique: 67 937 cas (1210 décès)

Manitoba: 29 733 cas (832 décès)

Saskatchewan: 23 864 cas (304 décès)

Nouvelle-Écosse: 1582 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1288 cas (18 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 408 cas (4 décès)

Nunavut: 284 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 113 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 785 337 cas (20 184 décès)