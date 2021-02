[EN DIRECT] COVID-19: réouverture des commerces, salons de coiffure et musées

Le premier ministre François Legault annonce des assouplissements aux mesures sanitaires partout au Québec.

Québec donne le feu vert à la réouverture des commerces non essentiels et des entreprises de soins personnels et d’esthétique partout au Québec.

Voici les annonces de Québec:

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec passent en zone orange.

Plus de détails à venir...