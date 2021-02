Être Canadien ne suffirait donc plus?

Vendredi dernier, la CBC a planté le dernier clou dans le cercueil de la série Trickster, que réalisait Michelle Latimer.

C’est une tragédie. Si elle a trouvé un certain écho au Canada anglais, personne ou presque n’en a parlé au Québec. Il y aurait donc des sujets qu’il est trop délicat d’aborder ou qu’on aborde à ses risques et périls.

Même si la 2e saison de Trickster (Le filou) était déjà engagée, la CBC y a mis fin abruptement. Le diffuseur public a-t-il eu peur de son ombre ? Peut-être... Quoi qu’il en soit, il a préféré ne pas s’immiscer dans l’extravagante querelle d’identité qui a porté le coup fatal à la série.

Michelle Latimer n’ayant pu démontrer qu’elle a des origines reliées à la communauté Anishinabeg de Maniwaki, mais seulement des liens lointains avec des femmes autochtones du 17e siècle, « on » l’a ostracisée sans autre forme de procès. J’écris « on » entre guillemets, car la réalisatrice n’a été condamnée ni par l’Assemblée des Premières Nations ni par le Ralliement national des Métis, mais seulement par des voix éparses qui se sont élevées dans quelques rares communautés autochtones du pays.

UN PROJET DE 18 MILLIONS $

Trickster n’était pas un projet mineur. Si mes renseignements sont exacts, la série aurait coûté jusqu’ici 18 millions $, dont plus de 80 % d’argent public. C’est trois à quatre fois le budget d’une série québécoise. Tous les premiers rôles avaient été confiés à des Autochtones des quatre coins du pays et des États-Unis. D’abord diffusée à la CBC, la série a été reprise par la chaîne américaine CW, puis par SBS en Australie et par SyFy au Royaume-Uni. Beaucoup plus qu’un succès d’estime !

Trickster montre le quotidien malaisé d’un jeune Autochtone (interprété par l’excellent Lou Oulette), tiraillé entre son désir de continuer ses études, la fidélité à sa famille dysfonctionnelle et l’urgent besoin de gagner sa croûte en fabriquant des drogues de fortune. Le rythme est lent, le climat est insolite et inquiétant, avec des échappées fantastiques empruntées à la mythologie autochtone. La série est loin de montrer les Autochtones sous leur meilleur jour, mais elle donne l’impression d’une grande authenticité. Quant aux acteurs, ils ne sauraient être plus crédibles.

DES QUESTIONS TROUBLANTES

Comment une simple querelle d’identité peut-elle mettre fin à une entreprise de cette envergure ? Il faut sûrement être Autochtone pur jus pour y comprendre quelque chose, encore que je serais curieux d’apprendre ce qu’en pense la majorité des Autochtones.

Mais il y a d’autres questions troublantes. Michelle Latimer aurait-elle obtenu l’accord de la CBC ainsi que toutes ces subventions, prêts et crédits d’impôt parce qu’on la croyait autochtone ou parce qu’elle a beaucoup de talent et possède les compétences requises ? Son projet aurait-il été accepté parce qu’elle écrivait avec un scénariste autochtone (Tony Elliott) et qu’elle s’inspirait du livre d’une romancière autochtone (Eden Robinson) ou parce que son projet était original et captivant ?

S’il fallait que Trickster ait franchi tous ces obstacles surtout parce que ses protagonistes sont autochtones, l’imposture serait totale et mille fois plus condamnable que la légèreté de Michelle Latimer.

Si ceux qui viennent d’assassiner Trickster arrivent à prévaloir, Téléfilm ou le Fonds des médias devraient finir par exiger que producteurs et scénaristes soumettent avec leur projet un certificat attestant leurs origines généalogiques ainsi que des photos démontrant leur couleur de peau. Être Canadien ne suffirait donc plus ?