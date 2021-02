Informatique: une erreur de 2 milliards

Oyez, oyez, Québécois, Québécoises !

Le gouvernement du Québec a une grande nouvelle à vous annoncer !

Après avoir englouti deux milliards de dollars dans un système informatique bidon qui devait révolutionner le réseau de la santé, le gouvernement a décidé de tourner la page, de jeter ce système aux poubelles et de dépenser trois autres milliards dans un nouveau système informatique qui va révolutionner le réseau de la santé !

C’est pas beau, ça ?

C’est pas une grande nouvelle, en ces temps de pandémie et de crise économique ?

ON L’A, L’AFFAIRE !

Je sais ce que vous allez dire : encore du gaspillage !

Eh bien, non !

Cette fois-ci, ça va fonctionner !

On a enfin trouvé la bonne façon de procéder !

Grâce à notre nouvelle équipe de consultants formés à l’Institut Teccart, nous avons enfin compris comment ça marche !

Terminée, l’époque où les douches de l’assistante-directrice du Génie biomédical, de la logistique et de l’approvisionnement partaient dès que le secrétaire de la Direction générale de la transformation numérique, des orientations et de la planification ouvrait son ordi !

Finie, la sombre période où les lumières du bureau de la Direction de l’évolution des infrastructures et du réseau intégré de télécommunication s’éteignaient chaque fois que la réceptionniste de la Direction de la prévention et du contrôle des infections dans les milieux de vie, d’hébergement et de réadaptation publiait une photo de son chien Poupette sur son compte Instagram !

Comme si vous y étiez

Tout ça, c’est du passé !

On l’a, maintenant ! On le tient !

Nous avons fait un essai, hier, et je vous dis que ça rentre au poste !

Dans quelques années, vous pourrez avoir accès à votre dossier médical complet, où que vous soyez !

L’envie vous prendra de regarder la vidéo de votre colonoscopie avec vos amis lors d’un séjour dans les Alpes ?

Un clic sur le clavier de votre ordi, et il apparaîtra sur votre télé plasma !

En HD 4 K Sensurround !

Comme si vous y étiez !

UNE ERREUR DE DEUX MILLIARDS

Vous vous demandez pourquoi l’autre système n’a pas fonctionné ?

« La technologie n’était pas la bonne », comme l’a dit le sous-ministre adjoint.

Eh oui. Ça arrive.

Tu penses que c’est la bonne technologie, et après avoir englouti deux milliards de dollars sur une période de 20 ans, tu t’aperçois que ce n’était finalement pas la bonne.

Tu avais tout misé sur le XV-32-6, alors qu’il fallait plutôt installer le XV-32-7.

Ah la la !

Mais, bon, faut pas se décourager !

On se relève les manches, on ressort le carnet de chèques et on repart à zéro ! C’est comme ça, dans le merveilleux monde de l’informatique ! Ça roule ! Ça bouge !

Juste comme tu comprends comment brancher ta PS4, bing, la PS5 sort ! Plus rapide ! Plus performante !

PAR ICI LES MOUTONS !

Pour financer ce nouveau système, le gouvernement organise une nouvelle tonte des contribuables.

À partir du 1er mars, tous les Québécois dont le nom de famille commence par A seront invités à se rendre à l’un des points de tonte désignés.

Comme le vaccin, ça se fera en deux temps. Une tonte en mars, et une nouvelle tonte dans 10 ans quand on se sera aperçu que le nouveau système n’est pas compatible avec le réseau 6G !