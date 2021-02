François Legault annon­cera aujourd’hui le maintien des principales restrictions­­­, dont sans doute le couvre-feu.

Je partage l’écœurement de tous, mais c’est la décision la plus raisonnable dans les circonstances.

Un article récent dans The Economist m’a fait réfléchir.

Habitudes

On y disait que les habitudes prennent du temps à se former, mais qu’une fois formées, elles deviennent d’autant plus difficiles à défaire qu’elles durent depuis longtemps.

Si le confinement n’avait duré qu’un mois, nous serions rapidement retournés à nos anciennes routines une fois celui-ci terminé.

Après bientôt un an, expliquait-on, les habitudes prises sont plus enracinées et, parmi elles, plusieurs sont mauvaises.

Soyons honnêtes, nous buvons plus d’alcool.

Je prends du poids, je me mets au régime, je reprends du poids, je me remets au régime. Je deviens un accordéon humain.

Mais surtout, je n’ai jamais autant travaillé depuis mes années en politique.

Les heures que nous passions auparavant en auto, nous les avons transférées devant nos écrans.

Le matin, je m’installe devant mon ordi à l’heure à laquelle je serais entré dans mon auto.

Le soir, j’ai du mal à éteindre mon ordi et, une fois la vaisselle faite, je retourne voir s’il n’y a pas de courriels dans la boîte de réception.

Je n’y découvre rien qui ne pourrait attendre au lendemain, mais je m’assieds et je réponds.

Je m’invente des justifications du style : en répondant vite, j’aide mes étudiants à mieux gérer leur solitude. Honnêtement, je ne sais pas.

Heureusement que j’ai quitté Facebook et Twitter, une des meilleures décisions de ma vie. Le temps que j’y perdrais...

Maintenant, mes amis me disent : « Hey, t’es en train de te faire copieusement injurier sur les réseaux sociaux... »

Et moi de répondre : « Ouais, pis ? Je ne les lis pas ».

La firme Asana a interrogé 13 000 employés en télétravail.

En moyenne, ces gens ont travaillé 455 heures de plus en 2020 que le nombre d’heures prévu dans leur contrat.

Cela fait environ deux heures de plus par jour ! Le temps supplémentaire aurait doublé en 2020 par rapport à 2019 !

Je vois aussi autour de moi une explosion du nombre de réunions.

Avant le confinement, on estimait déjà que 80 % des gens présents dans une réunion y perdent 80 % de leur temps. Imaginez maintenant...

Souplesse

Dans les universités, on commence à consulter les profs sur l’avenir des cours en ligne après la pandémie.

Ma crainte est que des décisions se prennent sur la base de ce qui plaît aux profs, ou de ce qui est le plus payant ou efficace du point de vue des gestionnaires... et que ce qui est le mieux pour les étudiants soit peu ou pas pris en compte.

On sera tous heureux de revoir nos collègues en chair et en os, mais le télétravail a aussi montré que la flexibilité n’empêche pas la productivité.

De grâce, après le confinement, essayons de conserver ce qui peut être conservé de cette flexibilité.

Si c’est le cas, ce sera l’un des rares bons côtés de cette drôle d’expérience.