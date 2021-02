Meaghan Benfeito a toujours fait preuve d’un calme olympien avant ses plongeons les plus importants. C’est ce qui lui a possiblement sauvé la vie lors de l’incendie de son condo à Mirabel.

Souriante dans les circonstances, la plongeuse a raconté la chronologie des événements survenus jeudi soir dernier. L’incendie s’est déclaré chez son voisin dont le condo est situé à l’étage inférieur.

Benfeito et son conjoint Alexandre Dupuis ont tout perdu dans le sinistre, dont les médailles olympiques de Meaghan et des uniformes portés par le joueur de football au cours de sa carrière.

«Je faisais des choses sur mon cellulaire et j’étais sur le point de prendre un bain comme je le fais toujours après mes entraînements, a expliqué Meaghan Benfeito lors d’une vidéoconférence mardi. J’ai entendu une explosion. Je pensais que c’était quelqu’un qui rentrait chez nous.

«Je me suis levée et j’ai vu des flammes sur mon balcon. J’ai pris mon manteau, mon foulard, mes clés et mes bottes et je suis sortie. J’ai été voir si le monsieur était correct. J’ai appelé le 9-1-1 tout de suite après.»

L’athlète de 31 ans a de la difficulté à mettre des mots sur les émotions qu’elle a vécues à ce moment-là.

«Je n’y croyais pas que ça m’arrivait. J’ai tellement peur du feu. D’avoir vécu cela, c’est comme un rêve. Je fais encore des cauchemars aujourd’hui. La nuit de samedi à dimanche a été difficile. C’était un peu stressant.»

Pour la perte de ses médailles olympiques, les organismes concernés travaillent déjà afin de lui trouver des copies de remplacement.

Cédrik Dagenais

Une blague

À 18h27, elle a communiqué avec les services d’urgence. Trois minutes plus tard, elle a contacté son amoureux.

«Il pensait que je lui faisais une blague. Puis, je l’ai appelé sur Facetime et c’est là qu’il a réalisé l’ampleur de la situation. Le balcon et le toit étaient en feu.»

Par chance, personne n’a été blessé dans l’incendie, mais les dommages matériaux sont considérables. Après avoir trouvé refuge chez les parents de la plongeuse, ils habitent dans un nouveau condo depuis lundi.

«Vers 1h du matin, ils ont mis la bâtisse à terre parce qu’il n’y avait plus rien à faire. Ma voiture est en dessous des décombres. Elle est irrécupérable.

«Le plus important, c’est que moi et Alex sommes vivants et en santé. C’est le côté positif.»

Le retour

Benfeito n’a pas tardé avant de revenir à la piscine pour un entraînement. Lundi, elle était au rendez-vous comme la battante qu’elle est.

«Ça me fait du bien de sortir et de faire ce que j’aime le plus, a souligné Benfeito. Je ne suis pas encore montée au 10 mètres. Mon entraîneur voulait que je me remette de mes émotions. Je vais avoir un premier entraînement complet demain (mercredi).

«J’ai eu mal au ventre aujourd’hui (hier), mais ça m’a fait vraiment du bien. La gang ici est incroyable et elle me supporte si je veux parler.»

Ce n’est pas l’explosion d’un barbecue qui est à l’origine de l’incendie. «Ce n’est pas une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement. Le feu était pris sur le balcon avant l’explosion. L’enquête se poursuit pour connaître les causes», a précisé Benfeito.

La campagne de socio financement visant à aider Benfeito et Dupuis a dépassé les 31 000 $ hier. L’objectif est de 100 000 $.

Benfeito a reçu une bonne nouvelle mardi alors qu’elle a été nommée athlète féminine de l’année par Plongeon Canada.