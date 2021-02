Photo courtoisie

Comme le veut la coutume québécoise et nord-américaine, le 2 février marque le Jour de la marmotte.

Si elle voit son ombre sur le sol, elle rentre au terrier où elle se rendort pour six semaines encore. Si le temps est couvert, la marmotte restera éveillée, son instinct l’avertissant que le printemps sera doux et précoce. Maintenant, reste à savoir si la marmotte est bien au fait de la distanciation sociale, des mesures sanitaires, du confinement et du couvre-feu. Beaucoup de choses à considérer pour une si petite bête avant de sortir ou non. Aux dernières nouvelles, le Québec comptait sa marmotte « officielle » Fred (photo), à Val D’Espoir, en Gaspésie.

Bonne chance chef

Stéphane Modat (photo), qui a quitté en fin de semaine dernière ses fonctions de chef des restaurants au Fairmont Château Frontenac, après huit ans. Chef Modat a promis qu’il ne nous laissera pas sans nouvelle longtemps. Il a précisé que sa tête bouillonnait de projets et d’idées plus folles les unes que les autres, mais qu’il y en avait une qui l’allumait pas mal, sans toutefois préciser davantage. Originaire de Perpignan, dans le sud de la France, Stéphane est au Québec depuis une vingtaine d’années.

Alliance stratégique

Depuis quelques semaines déjà, les agences de publicité et de marketing Idecom, qui célèbre ses 35 ans cette année, et Plan de match communication ont décidé de travailler ensemble au bénéfice de leur clientèle respective. Idecom avec son expertise au niveau numérique et Plan de match, avec celle dans les domaines du placement média, des stratégies publicitaires et des relations de presse seront donc complémentaires. Ce partenariat professionnel permet du même coup à Plan de match communication de joindre l’écosystème du Groupe Structura et collaborer également auprès des clients du groupe en matière de placements publicitaires et de relations de presse. Sur les photos : à gauche, Claude Lussier, président de Plan de match communication et à droite, Martin Gagnon président d’Idecom.

Les Chiefs, un an plus tard

L’an passé, à pareille date le 2 février 2020, les Chiefs de Kansas City remportaient, pour la deuxième fois de leur histoire, le Super Bowl, la finale de la Ligue nationale professionnelle de football américain (NFL), en battant les 49ers de San Francisco (31-20), à Miami (Floride). Il faudra attendre à dimanche (8 février) pour savoir s’ils seront en mesure de répéter leur exploit cette fois contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay.

Anniversaires

Steve Penney (photo), gardien de but, natif de Sainte-Foy, avec les Canadiens de Montréal (1983-1986) avec 1 Coupe Stanley en 1986, 60 ans... Michel Marc Bouchard, dramaturge et scénariste québécois, 63 ans... Shakira, chanteuse, 44 ans... Yan England, acteur, animateur de télévision, scénariste, producteur et réalisateur de courts métrages québécois, 42 ans.... Michel Charrette, comédien et acteur (Les Boys) 51 ans... Marie-Lise Pilote, humoriste, comédienne et actrice, 57 ans... Christie Brinkley, ex-mannequin professionnel, 67 ans... François Lacombe, ex-défenseur avec les Nordiques de 1972 à 1975 et de 1976 à 1980, 73 ans... Marc Hamilton, auteur-compositeur-interprète québécois, 77 ans.

Disparus

Le 2 février 2020 : Jean Dumas (photo), 82 ans, homme de radio et télévision, chef d’antenne pendant plus d’une décennie à à CFCM Québec et copropriétaire de CJMF-FM... 2019 : Michael Ferguson, 60 ans, vérificateur général du Canada depuis 2011... 2019 : Jean-Paul Morency, 90 ans, père de l’humoriste François Morency... 2016 : Bob Elliott, 92 ans, acteur et comédien américain... 2015 : Stewart Stern, 92 ans, scénariste américain (La Fureur de vivre)... 2014 : Yves Ryan, 85 ans, maire de Montréal-Nord de 1963 à 2001... 2014 : Philip Seymour Hoffman, 46 ans, acteur et réalisateur américain... 2012 : Guy Messier, 85 ans, homme de théâtre québécois, conjoint de l’animatrice Claire Lamarche... 2011 : René Verdon, 86 ans, chef cuisinier français de la Maison-Blanche pour les administrations Kennedy et Johnson... 2008 : Barry Morse, 89 ans, acteur britannique (Le fugitif)... 2005 : Jean Chapdelaine, 90 ans, diplomate canadien... 2005 : Cyrille Felteau, 87 ans, journaliste québécois... 1996 : Gene Kelley, 83 ans, acteur et danseur américain.