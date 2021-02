Des collèges américains pour trois anciens des Canonniers

Les derniers jours ont été prolifiques pour les Canonniers de Québec.

Trois anciens du programme des Canonniers qui ont évolué avec l’Académie de baseball du Canada (ABC) l’été dernier ont obtenu la confirmation qu’ils poursuivront leur carrière aux États-Unis.

Les lanceurs droitiers Louis-Philippe Langevin et Alexis Hurens évolueront au sein de deux programmes de premier plan chez nos voisins du Sud. Langevin, dont la rapide a atteint la marque de 90 mph cet été, a opté pour le Wabash Valley College en Illinois dans l’espoir de se dénicher par la suite une place dans un bon programme de la NCAA. Les Warriors occupent le premier rang du classement présaison aux États-Unis. «Depuis que je joue au baseball sérieusement dans le midget AAA, mon objectif est d’obtenir une chance aux États-Unis, a raconté Langevin. Cette nouvelle fait du bien. Les Warriors sont toujours dans le top 10.»

Photo courtoisie

«Je suis conscient que je me joins à un excellent programme et que je n’occuperai pas un poste de premier plan dès le départ, mais j’ai assuré le gérant que j’allais travailler fort et que je serai parmi ses meilleurs lanceurs en fin de saison, de poursuivre l’artilleur de 6 pi 1 po et 210 livres, qui appartient aux Diamants de Québec. Mon physique, ma puissance et mon éthique de travail sont mes principaux atouts.»

Quant à Hurens, il se joint aux Seminoles d’Oklahoma State, un programme qui a vu passer de nombreux Québécois au fil des ans, dont Josué Peley, qui a usé de ses contacts pour lui ouvrir des portes. Gérant des Alouettes de Charlesbourg et responsable du programme collégial des Canonniers, Peley a évolué pour les Capitales de Québec de 2012 à 2015 après son parcours dans le baseball affilié. Éric Gagné et Abraham Toro sont parmi les plus illustres Québécois qui ont fait leurs classes avec les Seminoles.

«C’est toute une nouvelle, a résumé celui dont la rapide a atteint 87 mph cet été et qui peut aussi évoluer comme voltigeur. C’est un rêve depuis que je suis tout petit, mais c’est devenu un objectif depuis quelques années. Josué a vérifié mon intérêt et il a fait toutes les démarches.»

Photo courtoisie, Christian Gingras Photographe

Même s’il a apprécié son retour comme joueur de position cet été, Hurens estime que sa progression dans le baseball passe par le monticule. «Je suis pas mal meilleur au bâton que je pensais et le gérant m’a offert de continuer de faire les deux, mais ma force c’est comme lanceur.»

Directement dans la NCAA

Après avoir complété sa 12e année en ligne dans une institution ontarienne, Charles Bernard souhaitait faire le saut directement dans la NCAA sans passer par un JuCo. Mission accomplie pour le lanceur droitier, qui s’est entendu avec les Hawks de la University of Maryland Eastern Shore, formation de Division 1 qui évolue dans la Conférence MEAC.

«Depuis que je suis tout petit, quand je participais à des camps d’été où j’étais coaché par des anciens des collèges américains, je disais à mes parents que c’est ça que je voulais faire, a-t-il raconté. L’école est extrêmement importante et je voulais me retrouver en Division 1 dès le début afin de compléter mon diplôme en quatre ans si je livre la marchandise.»

Polyvalent, Bernard a toutefois tout misé sur le baseball au terme de sa troisième année du secondaire. «Tout en jouant au football en parascolaire, j’ai fait du basketball et du baseball en concentration sportive en 3e secondaire au SSF, mais c’était chaotique, a expliqué celui qui a aussi participé à La Voix Junior il y a quelques années. La structure scolaire au Québec n’est pas faite pour deux sports. Je savais aussi que j’allais devoir faire un choix à un moment donné. Le baseball est mon sport préféré et c’est dans cette discipline que mes objectifs sont les plus élevés.»