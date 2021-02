Les quatre prochains matchs des Sabres reportés

Les quatre prochaines parties des Sabres de Buffalo ont été reportées après que les noms de Taylor Hall and Rasmus Ristolainen eurent été placés sur la liste de COVID-19, mardi.

Ainsi, les duels devant opposer les Sabres aux Islanders de New York, mardi et jeudi au Nassau Coliseum, puis deux rencontres face aux Bruins, samedi et lundi à Boston, devront être disputés ultérieurement.

La formation de Buffalo doit se soumettre à des protocoles de traçage et de tests de dépistage du coronavirus, car elle a affronté les Devils du New Jersey en fin de semaine dernière. Ceux-ci ont vu leurs parties prévues d’ici samedi repoussées à cause d’une éclosion de cas.

Les Devils sont par ailleurs loin d’avoir mis leurs ennuis derrière eux puisque 14 joueurs – quatre de plus que la veille – devaient suivre le protocole liés à la COVID-19, soit Jesper Bratt, Connor Carrick, Aaron Dell, Jack Hughes, Andreas Johnsson, Janne Kuokkanen, Michael McLeod, Kyle Palmieri, Damon Severson, Ty Smith, Matt Tennyson, Sami Vatanen, Pavel Zacha et Travis Zajac.