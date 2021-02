Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles mesures sanitaires

Le gouvernement Legault a annoncé ce mardi quelques assouplissements aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Avec le retour du code de couleurs, le Québec se déconfine à deux vitesses. Les règles diffèrent désormais entre les régions en zone rouge et celles passées en zone orange.

Voici un petit guide pour savoir ce qu'il est désormais permis de faire

Les réponses à vos questions sur les nouvelles mesures sanitaires

«Est-ce que nous pourrons recommencer à jouer au hockey à l'intérieur en zone orange?»

Les sports de groupe demeurent interdits à l’intérieur, que vous soyez en zone orange ou en zone rouge.

«Le télétravail demeure-t-il obligatoire en zone orange?»

Le télétravail est à privilégier, quelle que soit votre zone. Si vous n’êtes pas en mesure d’en faire, vous pouvez vous rendre sur place.

«Est-ce que les activités extérieures à 4 personnes peuvent se faire avec 4 personnes d'adresses différentes?»

Oui en zone rouge. En zone orange, la jauge passe à huit personnes qui peuvent provenir de huit adresses différentes, tout en respectant la distanciation sociale.

«Je n'habite pas à la même adresse que ma conjointe. Nous sommes en zone rouge et nous avons deux enfants chacune. Pourrons-nous nous voir à l'intérieur de la maison?»

Vous ne pouvez toujours pas vous rencontrer à l'intérieur d'une résidence avec votre bulle familiale.

«Est-ce que nous pouvons inviter des amis dans notre cour arrière afin de faire un feu, en respectant la distanciation?»

Lorsqu’on parle de rassemblement extérieur, c’est dans des lieux publics, mais pas dans des résidences privées.

«Nous souhaitons louer un chalet au Saguenay pour la semaine de relâche. Les déplacements entre les régions seront-ils autorisés?»

Ils sont autorisés, mais ne sont pas recommandés. N’oubliez pas que votre région vous suit, peu importe où vous vous trouvez au Québec.

«Est-ce que les gyms en zone rouge peuvent accueillir un client à la fois sur rendez-vous?»

Les gyms demeurent totalement fermés en zone rouge.

«Est-ce possible pour les 65 ans et plus de participer aux activités extérieures en groupe qu'autorise le gouvernement?»

C'est tout à fait possible. Les personnes âgés de 65 ans et plus qui vivent en zone orange vont pouvoir se rassembler, avec huit autres personnes. En zone rouge, on parle de quatre personnes maximum.

«Est-ce que le Biodôme fait partie de la même catégorie que les musées?»

La réponse est oui. Vous pourrez vous rendre au Biodôme sans problème, mais également dans les aquariums, les musées, et ce, partout au Québec.

«Avec les restrictions imposées, je vais assurément perdre de l’argent si j’ouvre mon restaurant. Est-ce qu’un programme de compensation est prévu?»

Le ministère de l'Économie travaille sur un plan. Des annonces devraient avoir lieu dans les prochains jours.

«C’est bientôt l’anniversaire de mon fils. Est-ce que mon ex-conjoint, le père de mon enfant, pourra venir souper avec nous à la maison?»

Les familles recomposées ne peuvent pas encore se réunir à l’intérieur. Mais vous pouvez cependant aller marcher ensemble à l’extérieur.

«Si je respecte le couvre-feu, est-ce que je peux aller dans une zone orange pour participer à une activité?»

Vous pouvez le faire, mais attention: votre zone rouge vous suit! Si vous êtes de Montréal et vous vous dites: je vais aller passer une semaine à Saguenay. Il n’est pas question, pour vous, d'aller dans la salle à manger d'un restaurant ou encore d'aller dans un gym. Les règles vous suivent. Vous pourriez être passible d'une amende si vous ne respectez pas les directives.

«Est-ce que le curling est permis en zone orange?»

Le curling est une activité de groupe et les activités de groupe sont interdites dans toutes les zones.

«En zone rouge, est-ce que les commerces seront soumis aux mêmes règles qu’à l’automne?»

Oui, les règles sont les mêmes: distanciation, limitation du nombre de clients. La CNESST a des guides qui sont régulièrement mis à jour sur les normes sanitaires et les normes sécuritaires à respecter.