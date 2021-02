Molester le Canadien pour le freiner

C’est un phénomène nouveau pour les partisans du Canadien. Voir les leurs molestés par l’adversaire.

On était habitués à vénérer Brendan Gallagher, petit guerrier fier qui se retrouvait la plupart du temps au cœur de mêlées, quand il ne subissait pas les foudres du géant Chara et de son Sher-Wood...

C’était anecdotique et à la limite amusant pour les amateurs frustrés des performances en demi-teintes de leurs favoris. Une sorte de défoulement, un refuge de satisfaction à travers les défaites ou les courtes victoires obtenues grâce à des vertus ultraconservatrices. De la défense et de la gestion du risque pour surprendre un soir et donner une équipe plus talentueuse.

Suzuki : on dirait Gretzky

Ce passage à vide est terminé. Le Canadien montre désormais un tout autre visage. Nick Suzuki occupe la chaise de centre numéro un et il s’en acquitte fort bien. Responsable comme le coach les aime, il exprime une remarquable créativité offensive. Toute comparaison sera jugée boiteuse.

Mais, lorsque Suzuki entre en territoire offensif, par sa capacité à trouver les trous d’air et à s’y réfugier pour mieux déceler la meilleure façon d’alimenter un coéquipier et provoquer une bonne chance de marquer, il me rappelle Mike Ribeiro et un certain Wayne Gretzky. Des joueurs à l’instinct offensif exceptionnel. Des gars qui ne savaient pas où était la rondelle, mais bien où elle allait se retrouver la seconde suivante.

Bien que petits de taille, Ribeiro et Gretzky ont été peu violentés par l’adversaire. Leur style moins physique, leur flair indéniable et leur vision périphérique supérieure leur ont permis d’éviter de recevoir trop de coups vicieux visant à les ralentir. Il y a fort à parier que Suzuki évitera lui aussi ce type de châtiment.

Les agresseurs s’en tirent bien

L’histoire est différente pour Jesperi Kotkaniemi. Ce dernier est autrement plus physique. Son excellence en maîtrise de rondelle et sa capacité à gagner ses batailles à un contre un sont étonnantes pour un gars qui a le même âge que Suzuki avait il y a un an. Cela vient toutefois avec un encaissement de coups limites de la part d’adversaires frustrés d’être dominés physiquement par un adolescent aux allures de camelot du Journal de Montréal...

Ce prix est aussi à payer parce que, globalement, le Canadien est meilleur et joue mieux. Montréal a désormais une équipe excitante et dure à affronter.

Les adversaires n’ont ainsi d’autre choix que de tenter de ralentir le CH par des coups limites. Joel Armia a subi les foudres de Tyler Myers. Kotkaniemi a été frappé violemment à la tête samedi par Dillon Dubé.

Chaque fois, la ligue a refusé de suspendre les fautifs. Pourtant, Armia a subi une commotion cérébrale et Kotkaniemi pissait le sang par les narines.

C’est le département de la sécurité des joueurs ou le département de la défense des agresseurs ?

Il faut revoir sans attendre la réglementation. Un coup qui atteint la tête, indépendamment de l’angle d’attaque ou de la déviation du coude de l’assaillant via le sternum de la victime, demeure un coup à la tête et doit être puni d’une suspension.

D’ici là, je me console en me disant que si le CH était inoffensif comme aux saisons précédentes, on ne tenterait pas de le ralentir en le molestant, comme les vilains le faisaient jadis avec Maurice...