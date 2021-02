Parlons «vidanges»!

Nombre de Québécois, ces dernières années, ont été bouleversés durablement par des vidéos de « mers de plastique » en Asie. Avec raison.

« Il faudrait que quelqu’un fasse quelque chose contre cela », se dit-on, avant de se consoler : « Tout cela se passe loin de chez nous ! »

« Élimination »

Surtout que la manière dont nos propres déchets sont gérés donne l’impression qu’ici, les vidanges « disparaissent » littéralement. Une fois ou deux par semaine, un gros camion passe et, « pouf », c’est parti !

Philippe Bourke, président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), en entrevue à Qub, hier, soulignait que l’expression « élimination des déchets » est « problématique ». Les règles de la thermodynamique demeurent..., souriait M. Bourke : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

Le contenant de yaourt, la bouteille d’eau, etc., tous emballages que nous jetons (consciencieusement) dans la poubelle doivent être « traités » quelque part. Même chose pour le contenant recyclable que nous avons (encore plus consciencieusement) lancé dans le bac bleu.

Avec la fermeture, il y a trois ans, des marchés asiatiques à nos matières prétendument recyclables (qui n’étaient souvent que des « ballots de déchets » mal triés, gracieuseté des « bacs bleus »), le secteur du recyclage a été plongé dans une grande crise.

Objectifs ratés

Depuis une prise de conscience des impasses de la gestion des déchets à la fin des années 1980, l’État québécois s’est fixé des objectifs.

En 1989, le gouvernement Bourassa adoptait la Politique de gestion intégrée des déchets solides. Ambition : réduire de 50 %, « d’ici l’an 2000 », la quantité de déchets destinés à l’enfouissement, soit 3,37 millions de tonnes. En 2000, nous en avons enfoui presque le double : 6,5 millions...

Autre objectif non atteint : en 2011, le gouvernement Charest annonce que, neuf ans plus tard, la collecte des déchets organiques sera instaurée partout au Québec. Certes, il y eut des progrès : l’an dernier, 57 % de la population y avait effectivement accès. Mais on est loin de la « cible ».

Consigne et BAPE

Heureusement, le gouvernement Legault semble vouloir donner un vrai coup de barre avec son projet de loi 65, dont les parlementaires reprendront l’étude aujourd’hui.

Il s’agit d’élargir à tous les contenants ou presque le principe de récupération le plus efficace : la consigne. Pourquoi ? Parce qu’elle donne une valeur à ce qui serait considéré autrement comme résidus. Et permet de mieux recueillir ceux-ci (par rapport au foutoir du bac bleu).

L’industrie résiste, évidemment. On peut comprendre, mais le bien commun commande que l’on aille vers ce type de solution.

À force de rater ses grands objectifs de réduction, le Québec est aux prises avec une série de demandes d’agrandissement de dépotoirs et de « mégadépotoirs », comme celui de Waste Management (WM) à Drummondville. WM voulait avoir un permis pour 20 ans. Le ministre Charette a autorisé 10 ans.

Car avant que la consigne élargie ne soit adoptée et instaurée – sans compter la pandémie, qui complique les choses –, on continuera de produire des déchets en grande quantité.

Heureusement, entre-temps, le BAPE tiendra une grande consultation panquébécoise afin de dresser, d’ici décembre 2021, un portrait de la capacité d’élimination pour les 20 prochaines années.

Alors, parlons vidanges !