Projets résidentiels à Québec et à Lévis: Logisco investira 63 M$ en 2021

Logisco poursuivra sa croissance en 2021 avec des investissements de 63 millions $ dans quatre immeubles résidentiels à Québec et à Lévis.

Mardi, le promoteur immobilier de Saint-Romuald a dévoilé ses nouveaux chantiers pour les prochains mois. Au total, 293 appartements locatifs sortiront de terre à Sainte-Foy, à Lebourgneuf et à Saint-Romuald.

Parmi ses projets, Logisco prévoit réaliser une nouvelle phase de 83 appartements dans son développement Le Prisme à Sainte-Foy, situé le long de l’autoroute Henri-IV. L’immeuble sera d’une hauteur de six étages.

Le constructeur prévoit aussi relier l’ensemble du développement Le Prisme par un pavillon qui sera érigé au centre des six phases. On y retrouvera notamment une piscine et une salle d’entraînement. À l’extérieur, le promoteur aménagera des espaces verts ainsi qu’un potager urbain. Plus de 17 M$ seront injectés dans ce projet.

Nouveau complexe

Par ailleurs, Logisco entamera la construction d'un nouveau complexe résidentiel ce printemps, à Lebourgneuf. La première phase de ce développement de 14 M$, baptisé le KOS, sera située au coin de l’avenue Chauveau et de la rue Coursol, à proximité du boulevard Robert-Bourassa.

Photo courtoisie Logisco

L’immeuble de six étages avec stationnement souterrain comptera 70 appartements.

Les locataires pourront profiter d’une salle dédiée au rangement et à la réparation des vélos ainsi que d’une terrasse sur le toit avec un solarium quatre saisons. Il sera aussi possible de jardiner sur le toit.

À terme, dans d’autres phases, Logisco souhaite aménager sur ce site une piscine extérieure, un potager urbain ainsi qu’une salle d’entraînement.

«Au KOS, nous souhaitons utiliser des procédés simples et ludiques pour inciter les gens à avoir des comportements santé, par exemple, via l’utilisation des escaliers plutôt que des ascenseurs. Comment faire? Un traitement spécial sera réservé aux cages d’escaliers du projet afin d'inciter les gens à les utiliser», a indiqué Mélanie Simard-Veilleux, directrice principale expérience client chez Logisco.

Quant au projet multigénérationnel l’Amalgam, à Saint-Romuald, Logisco réalisera, au cours des prochains mois, les phases trois et quatre pour un total de 140 appartements. Ces bâtiments posséderont notamment des salons avec différentes thématiques pour satisfaire chaque groupe d’âge.

Photo courtoisie Logisco

Fondé en 1967, Logisco détient un parc immobilier de 5000 appartements, trois résidences pour aînés et deux hôtels dans la grande région de Québec. L’entreprise sert de gagne-pain à environ 350 travailleurs.