Quand la propreté frôle l’obsession

Ayant vécu avec des parents peu portés sur la propreté, je me suis toujours sentie en décalage avec ma famille par mon hyper vigilance sur ce plan. Ne supportant pas la moindre odeur qui laisse un doute sur l’état corporel de mon entourage, il semblerait qu’en conséquence, je sois devenue une véritable nuisance pour mon entourage. Au point que mon conjoint commence à m’affubler du titre de « despote domestique », depuis que je l’oblige, pour cause de pandémie, à multiplier les lavages de mains, du comptoir de cuisine, de cuvette des toilettes et de provisions quand on rentre de l’épicerie. Il dit que trop c’est comme pas assez. A-t-il raison de penser que je suis en train de développer un TOC ?

R. S-B.

Je ne sais pas s’il a raison sur toute la ligne, mais je puis vous dire que laver ses provisions en rentrant de l’épicerie, ce qu’on nous disait de faire au début de la pandémie, n’est plus recommandé depuis déjà plusieurs mois. À vous de juger pour le reste.