Record d’écoute pour «Les beaux malaises 2.0»

Le retour de Martin Matte et ses amis des «Beaux malaises» était attendu à TVA.

La chaîne a annoncé mardi que le premier épisode des «Beaux malaises 2.0», diffusé mercredi dernier, le 27 janvier, a été regardé jusqu’ici par plus de 2,2 millions de téléspectateurs, selon les données de Numeris, auxquels s’ajoutent les 120 000 personnes qui ont visionné le début de saison sur TVA+.

Il s’agit d’un record d’écoute pour la comédie de Matte, toutes saisons confondues, l’émission ayant auparavant tenu l’antenne de TVA de 2014 à 2017.

Ce mercredi, à 21 h, les téléspectateurs des «Beaux malaises 2.0» en sauront plus sur le pourquoi de la séparation de Martin (Martin Matte) et Julie (Julie LeBreton). On peut d’ailleurs déjà regarder ce deuxième épisode en primeur sur TVA+ (tvaplus.ca).