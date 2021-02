Rideau sur Les pays d’en haut

Quelques jours avant qu’ICI Télé diffuse la grande finale des Pays d’en haut, son auteur, Gilles Desjardins, regarde sa relecture de l’œuvre de Claude-Henri Grignon avec fierté. « S’il voyait la série, je suis convaincu qu’il serait surpris, mais content », déclare-t-il.

Ce n’est pourtant pas ce que plusieurs disaient, en janvier 2016, après la diffusion du premier épisode. La simple annonce du tournage, effectuée deux ans plus tôt, avait provoqué un tollé. Les gens qui avaient aimé le téléroman criaient au sacrilège ; les autres étaient déjà exténués d’en entendre parler.

En entrevue au Journal, Gilles Desjardins évoque, malgré un succès populaire et critique d’entrée de jeu, des premières années difficiles passées à défendre sa série sur Twitter.

« Les gens me traitaient de tous les noms. Il y en avait qui disaient qu’on devrait me mettre en prison parce que j’avais trahi l’univers de Grignon ! C’était intense.

« C’est assurément le projet où j’ai senti le plus d’hostilité, poursuit l’auteur. Et c’était partout. Même ma blonde me trouvait complètement fou ! »

Six saisons plus tard, on peut dire que Gilles Desjardins a gagné son pari. Depuis son retour en ondes le mois dernier, Les pays d’en haut rallie une moyenne de 1 241 000 téléspectateurs, en hausse de 200 000 par rapport à 2020, selon les données confirmées de Numéris.

Photo courtoisie

Colonisation

La série a beau raconter la colonisation du Nord au 19e siècle, elle aborde des thèmes qui résonnent encore aujourd’hui, comme le féminisme, la violence, la lutte contre l’Église et l’identité québécoise. L’an dernier, elle dépeignait une épidémie de variole au moment même où l’on assistait à l’arrivée d’une certaine pandémie de COVID-19.

« Avec Les pays d’en haut, j’ai voulu montrer le progrès social, souligne Gilles Desjardins. J’ai voulu montrer comment les gens vivaient vraiment. Avant, c’était la misère. C’était dur. La médecine, c’était un cauchemar. La condition féminine, c’était difficile. On est chanceux de vivre aujourd’hui. »

De son propre aveu, Gilles Desjardins a peiné à faire ses adieux à Séraphin, Donalda, Délima, Bidou et compagnie.

« La fiction, pour moi, ce n’est pas seulement un jeu d’écriture. J’ai tendance à vraiment croire à mes histoires. Les pays d’en haut, c’est un univers dans lequel j’ai habité pour vrai, concrètement, dans ma tête. J’ai vécu avec tous ces gens. Quand le curé Labelle est mort, j’ai surmonté un vrai deuil. Ça m’a pris des mois à m’en remettre. »

Du talent

Quant aux acteurs qui ont interprété ces personnages, Gilles Desjardins salue leur immense talent.

« C’est une chance extraordinaire d’avoir réussi à réunir une telle distribution : Vincent Leclerc, Sarah-Jeanne Labrosse, Julie Le Breton, Rémi-Pierre Paquin, Madeleine Péloquin, Anne-Élisabeth Bossé, Claude Despins... Grâce à eux, j’ai écrit des choses que je n’aurais jamais osé écrire. Ils m’ont beaucoup inspiré. »

► ICI Télé présente la finale des Pays d’en haut lundi, à 21 h.