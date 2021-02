Taux d’adoption historique de 100 % à la SPA de Québec en 2020

Les cages de la SPA de Québec se sont vidées en 2020. Plus de 1 600 animaux de compagnie, propices à l’adoption, ont élu domicile dans une nouvelle famille, un taux d’adoption historique de 100 %.

Il s’agit d’une « première dans l’histoire de la fourrière » municipale, se félicitent la Ville de Québec et l’organisme dans un communiqué diffusé mardi matin. L’engouement pour les chats et les chiens, en cette ère "covidienne", ne se dément pas. Pas moins de 1 289 chats, 134 chiens et 220 autres animaux (comme des lapins, cochons d'Inde ou gerboises) ont trouvé un nouveau refuge.

« Il va sans dire que les animaux domestiques ont fait leur part en 2020 pour le bien-être psychologique des citoyens de la ville de Québec. Nous leur sommes redevables en prenant soin d’eux et en étant des propriétaires responsables. Nous tenons à remercier tout le personnel de la SPA de Québec qui a grandement contribué à l’adoption de tous ces animaux pendant la pandémie », a déclaré le conseiller Patrick Voyer, responsable de la gestion animalière au sein de l’administration Labeaume.

La Ville dresse un bilan positif à tous points de vue pour la SPA de Québec qui vient de conclure la première année de son contrat de cinq ans comme fournisseur responsable du centre animalier et du refuge municipal. L’organisme avait pris la relève des Fidèles moustachus le 1er janvier 2020.

Moins d’euthanasies

La SPA dit n’avoir réalisé aucune euthanasie, en 2020, en lien avec la surpopulation animale. Dans les dernières années, des chats et chiens errants pouvaient être euthanasiés à l'occasion en raison leur trop grand nombre. Seuls des animaux souffrants, gravement blessés ou malades ou au comportement agressif ont dû être euthanasiés cette année. La Ville n’a pas dévoilé le chiffre dans son communiqué.

« Je crois que c’est la première fois, depuis que la Ville de Québec a une fourrière, que cette dernière ne doit pas recourir à l’euthanasie de surpopulation comme mode de gestion de dernier recours », s’est félicité le directeur général de l’organisme, Félix Tremblay.

« Nous sommes très fiers de cet exploit et espérons le répéter en 2021, avec l’aide de nos fidèles employés, donateurs, collaborateurs et partenaires. Il est clair que la pandémie a contribué à cette situation, mais je crois qu’il ne faut pas diminuer l’impact de la sensibilisation faite par la Ville et l’expertise de près de 150 ans de la SPA », a-t-il ajouté.