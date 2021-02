Tempête hivernale: danger sur les routes du Québec!

La tempête hivernale qui soufflera mardi et mercredi sur le sud et l’est du Québec risque de provoquer l’enfer sur les routes dans les prochaines heures.

Environnement Canada a émis des avertissements de «tempête hivernale» et d’«onde de tempête» avec des vents violents pouvant atteindre 100 km/h dans certains secteurs.

Les régions du sud du fleuve Saint-Laurent seront particulièrement affectées par des conditions hivernales dangereuses. Des accumulations de 20 à 40 centimètres de neige prévues d’ici mercredi risquent de rendre les déplacements difficiles, sinon dangereux par endroits.

À Montréal et sa couronne nord où des accumulations de 10 à 20 centimètres sont attendues, de forts vents du nord-est combinés à la neige pourraient générer de la poudrerie et rendre la chaussée glissante et la circulation automobile difficile.

À Québec et sur la Côte-Nord, de 20 à 40 centimètres de neige sont attendus d’ici mercredi, alors qu’un avertissement d’onde de tempête en vigueur prévoit des niveaux d’eau plus élevés et de grosses vagues près de la côte, voire des débordements.

Pour les secteurs plus à l’est, comme l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, par exemple, l’on s’attend à de fortes accumulations de neige de 30 à 50 centimètres, alors que des vents forts de 100 km/h balayeront certains secteurs et généreront de la poudrerie.

«La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», selon l’avertissement de l’agence fédérale.