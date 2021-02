Toute une remontée du Drakkar face aux Cataractes

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a mis un terme à sa série de défaites, mardi soir, quand il a signé un gain spectaculaire de 4-3, en fusillade, contre les Cataractes de Shawinigan.

De retour sur la glace du Colisée Financière Sun Life de Rimouski, les membres de l’équipage ont fait preuve de beaucoup de caractère pour renverser la vapeur face à des adversaires plus expérimentés.

Tirant de l’arrière 3-1 après 40 minutes de jeu, les hommes de Jean-François Grégoire n’ont pas baissé les bras et leur ténacité leur a finalement permis de remonter la pente et de se sauver avec les deux points.

Les locaux ont vite sonné la charge en réduisant l’écart à un seul filet après seulement 75 secondes d’écoulées à la troisième période avant de relancer le débat avec un but du défenseur Gabriel Belley-Pelletier alors qu’il ne restait que sept secondes à faire au match.

Aucun club n’a pu se faire justice en prolongation avant de voir le vétéran de 20 ans Nathaël Roy couronner la remontée des siens avec le seul but marqué lors des tirs de barrage.

«Même si on tirait de l’arrière, les joueurs ont bien réagi et y ont cru jusqu’à la fin. Notre deuxième but a donné beaucoup d’énergie. Les gars n’ont pas abandonné et cela a bien tourné pour nous», a commenté le pilote du navire.

Conscient qu’il faisait face à une équipe plus mature, l’entraîneur-chef baie-comois a apprécié l’attitude des siens. «Il y a eu des erreurs défensives sur leurs trois buts, mais nous avions adressé les joueurs après nos parties contre Québec et plusieurs ont bien répondu. La victoire va leur faire du bien.»

Julien Létourneau et Alex Labbé ont marqué les autres buts du Drakkar, qui a stoppé à quatre sa séquence de revers consécutifs. Charles Beaudoin (deux fois) et Lorenzo Canonica ont répliqué pour les perdants.

En bref

Bombardé de 42 rondelles, le gardien de but Lucas Fitzpatrick a de nouveau été très alerte devant le filet du Drakkar, qui jouera son prochain match, jeudi soir, face à l’Océanic de Rimouski.