Trouver les meilleures cartes de crédit avec remises en argent

Vous cherchez une carte de crédit avec remises en argent ? Voici quelques conseils.

Une majorité de consommateurs (82 %) magasinent leurs cartes de crédit selon le programme de fidélité rattaché à la carte, selon l’Association des banquiers canadiens. Le problème, c’est que les gens comprennent très mal comment ces programmes fonctionnent. Ainsi, 57 % des Canadiens ne connaissent pas le solde de leurs points accumulés et 38 % n’ont aucune idée de leur valeur, selon Bond Brand Loyalty.

C’est inquiétant parce que, grâce à différents stratagèmes employés par les firmes derrière les programmes de fidélité, la valeur des points diminue avec le temps. Et leur générosité varie grandement. En fait, votre pouvoir d’achat est beaucoup moins grand avec des points qu’avec des dollars, notamment dans les boutiques virtuelles des programmes de fidélité, où les prix sont systématiquement soufflés.

On peut contourner ces problèmes en misant sur une carte de crédit avec remises en argent. Mais ces cartes ne sont pas toutes égales.

Comment choisir ?

Le meilleur moyen de choisir une carte de crédit est d’utiliser les comparateurs en ligne.

Mais, avant de commencer, vous devez établir des critères. Celui que je privilégie : une carte sans frais annuels, pour éviter que les remises paient justement ces frais.

Votre score de crédit influence également votre choix : plusieurs institutions financières offrent ce service ; sinon Equifax et Trans Union permettent de l’obtenir gratuitement par la poste. Un très bon score se situe entre 690 et 719, un excellent score dépasse les 720. Une majorité de cartes exigent 660 et plus.

Utilisez plus d’un comparateur et scrutez les détails de chaque carte avant de choisir. Par exemple, les quatre comparateurs que j’ai utilisés affichaient des premières positions différentes.

Ce qui ressort : les meilleures cartes offrent des remises mensuelles ou annuelles variant entre 2 % et 2,5 %. Mais la générosité varie souvent selon les catégories. Certaines cartes de marchands offrent des remises plus élevées (jusqu’à 4 %, mais le taux ne s’applique que chez ce détaillant et le taux d’intérêt de la carte est outrageusement élevé, par exemple 22,99 %). Selon la carte, les remises réduisent le solde ou sont transférées dans votre compte bancaire. Enfin, certains émetteurs exigent un revenu minimum annuel.

CONSEILS