Un balado quotidien avant-gardiste pour JP Bertrand

Lorsqu’on lui a proposé d’animer un nouveau balado au mois de novembre, Jean-Philippe Bertrand n’a jamais hésité à accepter. Il a toutefois pris le temps de réfléchir au format et au contenu pour faire les choses en grand, mais surtout d’offrir un contenu unique.

L’ancien animateur de l’émission matinale «Les Partants» sur la chaîne TVA Sports a ainsi écouté de nombreux «podcasts» disponibles au Québec et il a rapidement réalisé qu’il n’y avait aucun bulletin de nouvelles sportives sous la forme d’un balado quotidien au Québec.

Résultat: le balado «La Dose», produit par TVA Sports. L’émission, disponible sur le site de QUB Radio et sur toutes les plateformes d’écoute en continu telles que Spotify, prendra la forme d’une quotidienne de 30 minutes disponible du lundi au vendredi.

COURTOISIE TVA SPORTS/AGENCE QMI

«Ce qu’on va faire, c’est un bulletin de nouvelles commenté, a expliqué Bertrand, mardi. Je vais mettre ma sauce que j’ai développée dans "Les Partants". Alors c’est autant un bulletin qu’un "show" d’opinion. Notre formule est assez unique au Québec.»

Répondre à un besoin

Pour l’animateur, un autre élément était également très important: il voulait rejoindre les gens le matin, question de leur donner leur dose de nouvelles sportives pour bien commencer leur journée. D'où le nom de l'émission.

«Je me suis réveillé un matin, et je me suis dit: "de quoi j’ai besoin, le matin?” J’ai besoin d’un café et de ma dose d’actualité sportive. On vise surtout une clientèle matinale qui se lève, qui s’en va au travail, dans le transport en commun, dans l’auto, ou au télétravail.»

COURTOISIE TVA SPORTS/AGENCE QMI

Pour rendre le projet possible, Bertrand et son équipe – composée du producteur Martin Dion et de Xavier Julien à la technique – doivent ainsi enregistrer tard le soir pour rendre le balado disponible au cours de la nuit.

Pas juste de hockey

S’il est évident que le hockey et le Canadien de Montréal auront une place de choix lors de ce nouveau rendez-vous, aucun sport ne sera laissé de côté. Et pour commenter l’actualité, les experts de la chaîne TVA Sports, mais aussi des invités du milieu sportifs, passeront au micro de «JP».

«Les Frédérique Guay, Andy Mailly-Pressoir et Marc-André Perreault vont être mis à contribution. On aura aussi les descripteurs des matchs, comme Denis Casavant et Sébastien Goulet. Félix Séguin va aussi venir faire son tour. On va apprendre à connaître nos collègues de travail», a notamment révélé Bertrand.

Le projet en est par ailleurs à ses balbutiements et sera bonifié dans les prochaines semaines. Une chronique sera notamment ajoutée à l’émission «JiC» de la chaîne TVA Sports à 18 h 45, puis des entrevues, sous forme de «dose de plus», seront périodiquement disponibles, en plus de chaque épisode quotidien.

«Ce sera des entrevues de longue haleine. Ce sera un petit extra à la dose quotidienne», a conclu Bertrand, tout en se disant très fier de son projet avant-gardiste.