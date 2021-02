Réouverture: un soupir de soulagement des coiffeurs

Les travailleuses et travailleurs des salons de coiffure ont poussé un soupir de soulagement mardi à l’idée de pouvoir reprendre bientôt leurs ciseaux.

«C’est sûr que ça va aider beaucoup de gens. Il y a des salons de coiffure qui trouvent que l’élastique est étiré au maximum. Certains ont atteint leur limite», explique Stéphane Roy, président de l’Association Coiffure Québec et copropriétaire du Salon Oblic de Montréal.

Enfin !

Outre les difficultés financières, des professionnels de l’industrie avaient également le moral dans les talons.

«Ils sont motivés et ils ont surtout besoin de revoir les clients. Ils ont une relation étroite avec eux et c’est réciproque aussi. D’avoir vécu tout ça nous le fait réaliser encore plus», ajoute M. Roy.

Ailleurs, les réactions à l’annonce du premier ministre Legault étaient identiques, ou presque. «Enfin ! Je suis très heureuse. On a perdu énormément en un an. Ce sont 16 semaines d’arrêt pour nous. On doit vraiment travailler», mentionne Annick Veilleux, de Coiffure Chick-Allure, en Beauce.

Sans crainte d’exagérer, elle affirme même que des clientes sont en détresse psychologique après une fermeture prolongée.

«Nous sommes souvent les seules à qui elles peuvent parler. Nos mesures fonctionnent et il n’y a pas eu de cas dans les salons. C’est un soupir de soulagement», précise Mme Veilleux.

Juste le début

D’autres réactions étaient un peu plus modérées.

«Je suis contente, mais je ne saute pas en l’air non plus. J’ai hâte que la vie reprenne. Je pense aux autres qui ont des restos, des gyms, et aux jeunes qui veulent faire du sport», lance Priscilla Audet, qui dirige Le Fameux Salon, à Québec.

«Je suis contente de retrouver ma clientèle après plusieurs semaines», a aussi affirmé Mélina Bégin, qui travaille en esthétique et massothérapie.

Malgré leur enthousiasme, les professionnels interrogés pensent aux restaurateurs.

«On se considère comme chanceux. Pour eux, il n’y a rien de drôle. On voit des chiffres sur des faillites. Quand tu es touché et que tu perds ton commerce ou ta maison, tu n’es pas juste une statistique», termine Stéphane Roy.