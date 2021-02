Unifor dénonce les coupes dans les médias de Bell

Après les renvois annoncés lundi à la station montréalaise de radio anglophone CJAD, le syndicat Unifor a dénoncé le fait que Bell Média a sabré plus d'une centaine de postes dans la région de Toronto.

Selon Unifor, plus d'une centaine d'employés de Bell Média ont été remerciés dans les derniers jours dans la région de Toronto et ses environs, incluant des postes de journalistes.

«Bell Média avait dit que la collecte de nouvelles était quelque chose de sacré, mais ça ne semble pas être le cas avec les coupes dans les salles de nouvelles», a dénoncé le directeur de la section consacrée aux médias chez Unifor, Howard Law, par communiqué.

Lundi, le quotidien Montreal Gazette avait révélé que plusieurs postes, incluant des journalistes, ont été sabrés à la station radio CJAD, où les employés n'étaient pas syndiqués. Quelques postes syndiqués ont aussi été supprimés chez CTV Montréal.

Afin de compenser ces départs, les journalistes de la chaîne de nouvelles anglophones devront produire des reportages radio, en plus de leurs affectations régulières à la télévision et pour alimenter le site internet de CTV.

«Nos membres sont sous le choc. [...] Non seulement des emplois sont éliminés aujourd'hui, mais en plus, les employés restants se font demander de travailler encore plus. Il y a quelque chose qui ne va pas», avait dénoncé un représentant d'Unifor à la Gazette.