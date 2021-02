17 projets artistiques pour la 22e édition du Mois Multi

Plus de 65 artistes seront en vedette à la 22e édition du Mois Multi. Une édition hybride constituée de 17 projets artistiques en arts multidisciplinaires et électroniques qui débute le 4 février et qui se déroulera jusqu’au 14 février à Québec.

Des artistes d’un peu partout dans le monde présenteront des performances, des jeux vidéo interactifs, des courts-métrages, de la musique électronique, des événements et une installation en vitrine à la librairie Pantoute de la rue Saint-Joseph.

Ils sont du Canada, de l’Allemagne, de l’Argentine, de la Belgique, de l’Espagne, des États-Unis, de la France, de la Finlande, du Pérou, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Suisse.

Le Mois Multi poursuit une volonté mise en place depuis quelques années de présenter une programmation pour toute la famille. La majorité des spectacles et activités seront présentés en ligne et avec quelques activités qui se dérouleront à l’extérieur.

Photo David Mendoza-Helaine

Le musicien Fred Lebrasseur présentera, durant les 11 jours de l’événement, le parcours Marche dans mes sons au centre-ville de Québec. Il propose une balade de 15 minutes, pour les six ans et plus, où il a transformé le paysage hivernal en sons et en un lieu exotique où il fait beau et chaud et où février deviendra juillet.

Les 10, 11 et 12 juillet, le duo Foxdog Studios, du Royaume-Uni, présentera en ligne son projet Robot Chef, où des jeunes de 12 ans et plus pourront se créer un avatar, diriger des robots et manipuler une torche au butane à distance.

Ce projet, orchestré par Lloyd Henning et Peter Sutton, a été nommé meilleur spectacle au Leicester Comedy Festival en 2019.

Bal costumé virtuel

Le Mois Multi offrira le 13 février un bal en ligne, à partir de 18h, avec Zoomé Décalé et le DJ Sixtopaz, où le public à la maison pourra se déhancher devant sa caméra, costumé et au son de rythmes électro, afro-house, moyen-orientaux et hip-hop. Cette activité en collaboration avec le Festival BIG BANG d’Ottawa est gratuite et il faut réserver.

Photo Alex Berthier

Seize courts-métrages d’animation seront diffusés du 11 au 14 février aux activités Cinoche en noir et blanc et Cinoche en colorama.

Le 6 février, huit artistes du Québec, de la Finlande, de la France et de la Suisse seront en vedette pour l’événement Iceberg, où ils offriront, à partir de leurs studios outre-mer, de la musique des genres ambient, drone, glitch et minimal.

La 22e édition du Mois Multi est sous la direction des commissaires Émile Beauchemin, Laurence P. Lafaille et Michel Plamondon.

Photo Igor Rubnik

Un passeport au coût de 35 $ donne accès à toutes les activités payantes de la programmation. Le Mois Multi offre aussi quelques activités gratuites présentées en ligne.

La programmation détaillée du Mois Multi est en ligne à l’adresse moismulti.org.