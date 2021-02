GINGRAS, Monique Carrier



À Québec, le 20 Janvier 2021, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée madame Monique Carrier, épouse de feu monsieur Jean-Claude Gingras, fille de feu monsieur Omer Carrier et de feu madame Yvonne Lamontagne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Philippe Gilbert), Mario (Hélène Michaud) et Guylaine (Gilles Bellemare); ses petits-enfants: Audray (Yan Gaudreault), Kavin (Mélanie Simard) et Jean-Sébastien; ses arrière-petits-enfants: Eloïse, Léa-Rose, Félix et Alicia; ses belles-sœurs: Thérèse (feu Charles Gingras) et Jeannine (feu Georges Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres ami(e)s. Un merci spécial au Dr Daniel Marcotte et l'infirmière Martine Lamontagne du CLSC de Limoilou pour leur dévouement et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.Les cendres de madame Carrier seront déposées au Cimetière St-Charles par la suite.