HALLÉ, Thérèse



Le 20 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Hallé, veuve de monsieur Raymond Lemay. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Olyvette et ses fils Dominique (Marie-Pierre, Justine et Louis) et Marc-André (Sophie et Alexandre) et Michel (Marie-Claude); ses petits-enfants: Jean-Michel (Audrey-Anne) et Benoit (Stéphanie); deux arrière-petits-enfants: Arnaud et Charlie; ses frères et sœurs: Jacques (Yolande), Cécile (Claude), Marguerite (feu Maurice) et Hélène (Prime); sa belle-sœur Rita (feu Steve) et son beau-frère André (Lucille), ainsi que plusieurs autres parents, neveux et nièces et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 12 février 2021 de 14 h à 17 h ainsi que le samedi 13 février 2021 de 9 h à 9 h 45, au4525 Chemin de la Côte-des-NeigesMontréalAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maisonneuve-Rosemont, 270-5435, boul. de l'Assomption, Montréal, H1T 4B3. Site web : www.fondationhmr.ca