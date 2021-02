VACHON, Marguerite



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 janvier 2021, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite Vachon, fille de feu madame Alberta Roberge et de feu monsieur Donat Vachon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le nombre étant limité à 24 personnes, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses frères André (feu Fernande Gosselin) et Gérard (Lyne Grenier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier Ginette Simard. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHUL et de l'Hôpital Laval (IUCPQ). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org . Des formulaires seront disponibles sur place.