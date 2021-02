TANGUAY, Jacqueline



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 janvier 2021, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédée madame Jacqueline Tanguay, épouse de monsieur Renald Demers, fille de feu monsieur Clovis Tanguay et de feu madame Marie-Anne Thibault. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Marilène Dionne) et Martin (Mélanie Gauthier); ses petits-enfants: Sandrine, Justine, Samuel et Philippe; ses frères et sœurs: Adrien (Jeanne-Mance Boulanger), Julien (Carole Gignac), André (Marielle Bédard), Colette (Roger Martineau), Diane (Raynald Bouffard), Liliane (Jacques Hallé); beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers: Jean-Luc (Bernadette Grégoire), Ghislaine (feu Rolland Lambert), Pierrette (Sœurs de la Charité de Québec), Richard (Lise Plante), feu Yvon (Suzanne Plante), Rosaire (Nicole Gosselin), Noël (Carole Godbout), Lise (Émilien Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral et du CLSC ainsi que tout le personnel du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci spécial à la Dre Nicole Sasseville pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis (Québec) G6V 4G9 ou à la Société de recherche sur le cancer.