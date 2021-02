[BALADO] La Zone payante: un Super Bowl LV qui promet

Il est difficile de demander mieux, comme confrontation, pour la plus grosse rencontre de l'année. Le jeune dauphin Patrick Mahomes, champion défendant avec ses puissants Chiefs, face au vétéran de 43 ans le plus intimidant de l'histoire du football dans sa nouvelle maison, à Tampa Bay. Est-ce que les attentes immensément élevées pour ce duel tiré d'un script hollywoodien seront atteintes? Votre balado préféré a évidemment la réponse, alors qu'on passe au peigne fin tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'ultime match.

Votre trio infernal décortique les forces et les faiblesses des deux formations, en plus d'examiner les confrontations cruciales, afin d'apprécier la partie à sa juste valeur. Tout est scruté à la loupe: les joueurs clés, les héros obscurs, les entraîneurs et même les unités spéciales. On revient également sur une semaine médiatique inhabituelle. Tout ça pour en arriver à la plus importante prédiction de vos experts cette saison, en plus d'autres prédictions étonnantes sur la rencontre.

La Zone payante revient également sur l'importante transaction entre les Rams et les Lions. À qui profitera davantage l'échange, alors que Jared Goff s'installe dans le Michigan et que Matthew Stafford se dirige avec un large sourire en Californie?

La célèbre chronique «Au bar» est de retour, et un sinistre individu y fait son apparition, en plus d'un dirigeant de la NFL. Il n'y a qu'une seule façon de satisfaire votre curiosité.

Bonne écoute et bon Super Bowl!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.