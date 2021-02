Budget provincial: Régis Labeaume a une liste d’épicerie de plus de 160M$

Régis Labeaume a une liste d’épicerie bien garnie en prévision du prochain budget provincial. Il revient notamment à la charge avec sa demande de viaduc à l’intersection de Robert-Bourassa et Lebourgneuf.

Les demandes du maire de Québec, contenues dans un mémoire déposé au ministère des Finances, s’élèvent à 160 M$ cette année. À cela s’ajoutent certaines demandes qui n’ont pas été chiffrées dans le document en ligne qu’a pu consulter Le Journal, hier.

Les deux points les plus coûteux sur la liste sont évalués à 50 M$ chacun et ils étaient déjà connus. D’abord, le maire réclame la construction d’un pont d’étagement « en dessous du boulevard Lebourgneuf » afin d’améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur en plein boom immobilier.

Les résultats préliminaires d’une étude, qui sera achevée au printemps, « confirment la pertinence » du projet à ce carrefour, peut-on lire. Le maire en avait parlé pour la première fois en 2018. La Ville souhaite que le chantier – entièrement à la charge du gouvernement – débute en 2022-2023, afin d’arrimer ces travaux à ceux de l’élargissement de Robert-Bourassa, déjà prévus dans le cadre du projet de réseau structurant.

50 M$ de plus pour le Littoral Est

Pour la deuxième année de suite, M. Labeaume demande à nouveau au gouvernement de doubler sa mise pour la Zone d’innovation du Littoral Est. Les 50 M$ confirmés en 2019 seront insuffisants pour décontaminer tous les terrains ciblés par la Ville et valoriser ce secteur industriel de Limoilou, d’où les 50 M$ additionnels réclamés.

La Ville demande par ailleurs 15 M$ pour décontaminer et mettre en valeur un immense terrain du quartier Saint-Sauveur sur la rue Verdun et 15 M$ de plus pour décontaminer des terrains en ville pour du logement social. Pour répondre aux besoins en cette matière, la Ville réclame le feu vert de l’État afin de construire 500 unités par an, durant cinq ans.

Aide aux entreprises

En raison de la pandémie, la Ville demande également des fonds additionnels – le montant n’a pas été précisé – pour les entreprises, puisqu’elle a disposé presque entièrement d’un fonds de 35,9 M$ afin de leur venir en aide.

Enfin, la Ville réclame des subventions totalisant 30 M$ pour la construction d’équipements communautaires à Cap-Rouge, Neufchâtel, Beauport et au parc Chauveau.