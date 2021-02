Carey Price sera-t-il aux Jeux olympiques de 2022?

Après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, le gardien Carey Price est certainement le joueur actuel du Canadien de Montréal qui est le plus susceptible d’être sélectionné pour se rendre à Pékin avec l’équipe canadienne, en 2022.

Trois joueurs de la présente formation du CH défendaient les couleurs du Canada aux Jeux de Sotchi : Price, Shea Weber et Corey Perry.

Devant le filet, Price était appuyé par Mike Smith et Roberto Luongo. C’est donc évident que, huit ans plus tard, un vent de renouveau soufflera. Déjà, lors de la Coupe du monde de hockey en 2016, le numéro 31 du Tricolore était plutôt accompagné de Braden Holtby et de Corey Crawford, ce dernier étant à la retraite.

En marge de la nomination de Doug Armstrong à titre de directeur général de l’équipe canadienne, mercredi, il est intéressant de tenter de deviner l’identité des gardiens qui représenteront le Canada lors des Jeux de 2022.

À titre indicatif, voici les cinq gardiens originaires du Canada ayant accumulé le plus grand nombre de victoires dans la Ligue nationale (LNH) depuis le début de la saison 2018-2019 : Price (66), Marc-André Fleury (65), Jordan Binnington (60), Holtby (60) et Martin Jones (56). Parmi les autres, le jeune Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, a maintenu une fiche de 44-28-5 depuis ses débuts dans la LNH. On peut penser qu’Armstrong misera notamment sur Binnington qui, comme lui, est avec les Blues de St. Louis.

Moins de Québécois

Autre intéressant débat à venir : seulement quatre Québécois avaient été sélectionnés pour les Jeux de 2014, à Sotchi. Les attaquants Patrice Bergeron et Martin St-Louis y étaient, tout comme le défenseur Marc-Édouard Vlasic et Luongo. À la Coupe du monde de hockey, deux ans plus tard, ils n’étaient que trois : Bergeron, Vlasic et Crawford.

On devine que Bergeron, double médaillé d’or olympique, sera une fois de plus invité aux Jeux de 2022. L’attaquant Jonathan Huberdeau doit aussi être considéré, tout comme les défenseurs Kristopher Letang et Thomas Chabot.