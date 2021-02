CHU Sainte-Justine: de l’espoir pour les gens qui souffrent d'une obstruction des artères

Les personnes qui souffrent d’athérosclérose, une maladie inflammatoire chronique entraînant l'obstruction des artères en raison du mauvais cholestérol, peuvent sans doute être optimistes à la suite d’une découverte faite au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, à Montréal.

Le professeur Alexey Pshezhetsky et son équipe ont identifié des cibles médicamenteuses potentielles après avoir découvert une nouvelle voie pathogène menant à l’athérosclérose, mieux connue comme «le durcissement des artères».

Cette maladie grave, qui touche les artères de moyen et grand calibre et se caractérise par l'apparition de plaques d'athérome, est la principale cause de mortalité et d’invalidité dans les pays développés, selon les chercheurs montréalais.

L’athérosclérose est notamment responsable de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires.

Le Pr Pshezhetsky et ses partenaires ont étudié «le rôle des enzymes neuraminidases dans le développement de l'athérosclérose. Ces enzymes, qui régulent des processus métaboliques, seraient à l’origine de l’élimination des fragments d’acide sialique présents dans le cholestérol LDL (Low Density Lipoprotein) ou “mauvais cholestérol”. Dépourvu d’acide sialique, le cholestérol s’accumulerait de manière incontrôlée», a-t-on expliqué mercredi, par communiqué.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of the American Heart Association.

Les plaques d’athérome apparaissent quand un excès de mauvais cholestérol vient obstruer les artères. «Au fil du temps, ces dépôts s'imprègnent progressivement de produits sanguins et de calcium qui se durcissent et entravent la circulation», a-t-on indiqué.

Pour inverser cette tendance, il faut abaisser le taux de mauvais cholestérol en ayant recours à des statines, des inhibiteurs d’hydroxyméthylglutaryl-CoA réductase, lesquels «diminuent la probabilité d'événements athérosclérotiques. Cependant, ce médicament ne profite qu'à environ 35% des patients», a-t-on mis en contexte.

«Partant de l’hypothèse que les enzymes neuraminidases ont un rôle à jouer dans la maladie, nous avons démontré, grâce à des modèles précliniques, que l'inactivation génétique ou l'inhibition pharmacologique des neuraminidases 1 et 3 (NEU1 et NEU3) retardent considérablement la formation de stries graisseuses aortiques», a relaté le Pr Alexey Pshezhetsky, chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur titulaire à l’Université de Montréal.

«Pourquoi? Car les neuraminidases éliminent les acides sialiques dans le mauvais cholestérol, conduisant à une augmentation de son absorption par les globules blancs dans les artères», a-t-il enchaîné.