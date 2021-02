RHÉAUME, Jean-Guy



Le 30 janvier 2021, pratiquement 10 ans jour pour jour après le décès de notre maman, le cœur de notre bon papa s'est doucement arrêté. Il est parti rejoindre celle qu'il a tant aimée toute sa vie, et qu'il pleurait depuis son départ le 31 janvier 2011.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Wilbrod-Robert. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Lucie Lajeunesse), Pierre (France Charbonneau), Guylaine; de même que ses petits-enfants: Félix, Laurie, Thomas et Valérie. Il laisse également dans le deuil ses frères: Georges (Georgette Bernard), Claude (Denise Dion); ses sœurs: Rita (feu Raymond Galarneau), Thérèse (feu Léon Talbot), Marie (feu Albert Mailly), Raymonde (Jean-Paul Charron); son beau-frère Robert Asselin (feu Éliane Rhéaume), sa belle-sœur Patricia Parent (Roger Bergeron), ainsi que de nombreux neveux, nièces et plusieurs amis qui ont partagé sa compagnie et son amitié tout au long de sa vie bien remplie. Un merci spécial à Mme Martine Blais, infirmière praticienne au département de Cardiologie de l'hôpital Enfant-Jésus pour son dévouement sans bornes et les soins extraordinaires apportés à notre père au cours des dernières années. Enfin toute notre reconnaissance et remerciements à notre belle-sœur France qui a fait don incroyable de son temps à notre père au cours de ses dernières années en lui apportant un soutien constant et un support indispensable tant à la maison que lors de ses nombreuses sorties. Sans elle, nul doute que la qualité de vie de notre père aurait été significativement diminuée. Mille mercis France. Merci à tous pour votre support et votre réconfort en cette période difficile. La direction des funérailles a été confiée à la maison