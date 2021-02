Flexibus: les chauffeurs du RTC dénoncent le recours au privé

Le syndicat des chauffeurs du RTC dénonce le «manque de transparence» de la direction et le recours au privé pour assurer le futur service Flexibus, qui desservira les banlieues éloignées.

«Nous avons des clauses encadrant et limitant la sous-traitance, dans notre convention collective. On aurait aimé en entendre parler avant que ça ne soit annoncé dans les médias», déplore la présidente du syndicat, Hélène Fortin.

Dans un communiqué diffusé mercredi, deux jours après la conférence de presse tenue à l’hôtel de ville sur le lancement du Flexibus, Mme Fortin dit avoir interpellé la direction sur ce dossier depuis des mois. Les grandes lignes du projet, dans les cartons depuis un bon moment, ont finalement été présentées au syndicat le 25 janvier dernier.

«Entre ce dont on nous avait parlé il y a deux ans, qui consistait essentiellement en un service pour amener les usagers aux arrêts de bus les plus près, et ce qui a été présenté en conférence de presse, il y a une marge. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela manque de transparence», dénonce Mme Fortin.

Rappelons que les fourgonnettes Flexibus permettront aux usagers «de se déplacer dans une même zone ciblée ou de rejoindre un réseau de service fréquent» pour le prix d’un déplacement en autobus. Autrement dit, il sera également possible, pour un usager, d’être cueilli à son domicile et de se rendre directement à la destination de son choix à l’intérieur d’un périmètre défini, comme en taxi.

Explications du RTC

Interrogé en point de presse, lundi, sur le recours à un fournisseur privé pour assurer ce nouveau service, le président du Réseau de transport de la Capitale, Rémy Normand, avait expliqué que le RTC avait tout à fait le droit de recourir à la sous-traitance dans un tel contexte.

«Dans les conventions collectives, l’arrimage se fait avec les véhicules qui sont existants. Là, on n’est pas dans la catégorie de véhicules lourds, on est dans une autre catégorie de véhicules. Ça opère sous la loi sur les taxis. C’est ça qui nous permet d’impartir ce service-là à l’entreprise privée [...] C’est pour ça que ce n’est pas confié aux chauffeurs du RTC», avait-il exposé.

Les chauffeurs du RTC sont représentés par le Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain, affilié à la CSN.