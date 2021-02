Kaiden Guhle: «un grand bonhomme avec des outils»

Le défenseur Kaiden Guhle a sorti un nouvel outil de son grand coffre, mercredi, effectuant une belle feinte devant le gardien pour marquer sur un tir de pénalité lors d’un match intraéquipe du Rocket de Laval disputé au Centre Bell.

«C’est vrai que c’était une belle feinte, il a fait ce qu’il fallait pour déjouer le gardien», a convenu l’entraîneur-chef Joël Bouchard, en vidéoconférence.

«Ce n’est pas juste un grand bonhomme sans outils: c’est un grand bonhomme avec des outils», a ensuite imagé Bouchard à propos de Guhle, qui fut le premier choix du Canadien, le 16e au total, lors du plus récent repêchage.

OH MY GUHLE!

5-4 pour les 🔴 sur un tir de pénalité.

5-4 for the 🔴 team on a penalty shot thanks to @CanadiensMTL first round pick Kaiden Guhle #GoHabsGo pic.twitter.com/iQxZbpF3mN — Rocket de Laval (@RocketLaval) 3 février 2021

S’il insiste pour dire que Guhle n’a que 19 ans et qu’il a encore des aspects de son jeu à travailler, Bouchard se montre très optimiste concernant le défenseur originaire de l’Alberta.

«Il devrait devenir et il va devenir un bon partenaire, a projeté l’entraîneur-chef. Déjà, il semble à l’aise à ce calibre, il s’ajuste à la vitesse, à la force physique et au style de jeu.»

D’abord et avant tout, Bouchard parle de Guhle comme d’un bon étudiant.

«C’est une éponge, a-t-il qualifié, décrivant une scène vécue la semaine dernière. Ce qui m’impressionne le plus, c’est, par exemple, quand on regarde une séquence vidéo et que je lui demande ce qui s’est passé. Il me répond tout de suite et avec les mêmes termes que j’avais utilisés quand j’avais expliqué le jeu quelques jours plus tôt.»

L’intensité des vétérans

À propos du match intraéquipe, à l’issue duquel les Rouges l’ont emporté 7 à 6 face aux Blancs, Bouchard a apprécié l’intensité des joueurs, particulièrement de la part des vétérans de l’équipe.

«Les vétérans sont venus pour jouer, a-t-il décrit. Il y avait beaucoup d’engagement de leur part. Ils tiraient les jeunes vers le haut.»

Chez les marqueurs, en plus de Guhle, Alex Belzile et Kevin Lynch ont notamment inscrit deux buts chacun pour les vainqueurs. Les autres buteurs ont été Joël Teasdale et Laurent Dauphin. Dans le camp perdant, Yannick Veilleux, Michael Pezzetta et Joseph Blandisi ont chacun réussi un doublé.

Une réponse sous peu...

À propos du report du début de la saison de la Ligue américaine au Canada, Bouchard demeure confiant que tout rentrera bientôt dans l’ordre.

«Nous sommes optimistes d’avoir une réponse sous peu», a-t-il mentionné, rappelant qu’un nouveau match intraéquipe était prévu vendredi pour le Rocket.