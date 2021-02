La NWHL suspend ses activités à cause de la COVID-19

Aux prises avec une éclosion de COVID-19, la National Women Hockey League (NWHL) a décidé de suspendre le reste de la saison, à quelques heures du début des séries éliminatoires.

Les Riveters métropolitains, la semaine dernière, et la Whale du Connecticut, mardi, avaient déjà déclaré forfait et avaient quitté Lake Placid, où le circuit tenait ses activités avec deux bulles distinctes.

Ainsi, deux demi-finales entre les équipes restantes – les Six de Toronto contre les Beauts de Buffalo et les Whitecaps du Minnesota contre la Pride de Boston – devaient avoir lieu jeudi, mais de nouveaux cas de COVID-19 ont changé les plans. La finale de la coupe Isobel était prévue vendredi.

«La NWHL et l’Autorité de développement régional olympique (ORDA) ont convenu, en raison de nouveaux résultats positifs à des tests de COVID-19 et des problèmes de sécurité qui en résultent pour les joueurs, le personnel et la communauté, de suspendre le reste de la saison 2021 de la NWHL à Lake Placid.»

Le seul circuit professionnel américain de hockey féminin n’a donné aucun détail quant à la reprise de ses activités.