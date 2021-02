Le marketing web, un secteur qui explose

Rablab a pris de l’expansion durant cette année pandémique. La COVID-19 ayant fait exploser le commerce en ligne, l’agence a enregistré une augmentation de la demande pour ses services de marketing web. Et il n’y a pas d’essoufflement en vue, au contraire.

« Face aux nouvelles habitudes de consommation qui sont là pour rester, les entreprises doivent repenser leurs stratégies pour renforcer leur marque en ligne », explique Maxime Bergeron, directeur marketing.

L’agence de marketing web, qui fête cette année son cinquième anniversaire de fondation, a vu bondir son chiffre d’affaires de 25 % en 2020. Elle a doublé ses effectifs, qui atteignent maintenant 25 personnes, et d’autres embauches sont prévues à court terme.

Faire grandir ses employés

Pour l’aider dans cette expansion, Rablab compte maintenant sur la présence d’une responsable RH à temps plein. Un poste rendu nécessaire pour mieux faire face aux défis du recrutement et développer sa marque employeur.

L’agence recherche deux types d’expertise, soit des profils très techniques qui connaissent les différentes stratégies de référencement (les fameux SEO, SEM, SMO...) et les principales plateformes de commerce en ligne. Elle a aussi besoin de spécialistes dans la gestion de la relation client, en plus de gestionnaires de projets.

« Il n’y a pas vraiment de programme de formation spécifique à ce qu’on fait, explique Maxime Bergeron. Pour nous, c’est important de faire grandir les employés dans leur rôle. Pour chacun, on élabore un plan de développement avec des objectifs à atteindre sur un horizon de six et de douze mois, et même à plus long terme. »

Rablab offre de la formation à l’interne pour que la personne devienne autonome dans son travail et ajoute des cordes à son arc.

« On recherche des personnes qui ont le sens de l’initiative. Il y a beaucoup de formations en ligne qui sont gratuites et qui mènent à des certifications sur les différents logiciels. Même si la personne n’a pas de diplôme spécifique, sa candidature pourra nous intéresser. »

Pour faciliter le recrutement de gens d’expérience, la PME a notamment fait le choix de se tourner vers la France.

« Environ 50 % de l’équipe est d’origine française, précise Maxime Bergeron. Ils sont plus avancés que nous dans le domaine du marketing web. Certains étaient déjà installés ici, les autres, on est allé les chercher là-bas. »

Salaires supérieurs à la moyenne

En tant que jeune agence, l’entreprise a mis en place différentes mesures pour créer un environnement de travail stimulant et attractif. Le télétravail était bien implanté avant même la pandémie de coronavirus. Elle offre également la flexibilité des horaires. Le 9 à 5, ça n’existe pas chez Rablab.

« On fait un travail prenant sur le plan de la création, explique Maxime Bergeron. Le pic de productivité est différent pour chaque personne. Les employés sont donc autonomes dans la gestion de leur temps de travail dans la mesure où les échéanciers sont respectés. »

« On est aussi reconnu pour bien payer nos employés. Nos salaires se situent dans la fourchette supérieure de l’échelle qui prévaut dans l’industrie. »

Créer un esprit d’équipe fort est aussi au top des priorités. Plusieurs activités sont prévues au fil de la semaine pour favoriser la cohésion, activités qui se font aujourd’hui en mode virtuel, crise sanitaire oblige.

« Chaque vendredi, à 11 h 30, on réunit tout le monde pour parler des chiffres de vente, des projets à venir et des stratégies de l’entreprise. C’est important de tenir les employés au courant de ce qui se passe pour l’agence. Cela contribue au sentiment d’appartenance. On organise également des rencontres en fin de journée qui visent davantage à relaxer et à s’amuser en groupe. »

Bâtir une équipe solide pour Rablab est d’autant plus important que l’entreprise œuvre dans un secteur appelé à croître rapidement dans les prochaines années.

Rablab