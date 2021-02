Réouverture des commerces: les détaillants soulagés

Soupir de soulagement généralisé chez les détaillants qui pourront reprendre leurs activités dès la semaine prochaine et tenter de liquider leurs surplus de marchandise. Cette situation pourrait se traduire par plusieurs aubaines pour les consommateurs.

« Nous sommes très satisfaits », a indiqué, hier, le PDG du Groupe WLKN, Pierre-Olivier Mercier, estimant que le feu vert du gouvernement Legault pour la réouverture des commerces était très attendu par l’industrie.

Mis à part les commerces jugés essentiels comme les épiceries, les dépanneurs, les quincailleries et les pharmacies, tous les détaillants sont fermés depuis le 25 décembre.

Et même les géants Costco, Walmart, Lowe’s et Canadian Tire ont dû se limiter à vendre des produits essentiels.

Depuis janvier, tous les commerçants peuvent offrir un service de cueillette à l’auto. Une mesure qui a aidé à maintenir certains revenus, concède le PDG de La Vie en Rose, François Roberge. Cela n’est toutefois pas parvenu à combler les pertes liées à la fermeture des magasins durant des semaines.

« C’est bien beau, les ventes en ligne, mais ça ne se compare pas aux ventes en magasin. Ça marche ensemble tout ça ; l’un se nourrit de l’autre », a affirmé pour sa part Marc DeSerres, président de la chaîne DeSerres.

Nombreuses aubaines

Par ailleurs, François Roberge s’est dit heureux, hier, de voir que son industrie pourra respirer de nouveau avec certaines mesures sanitaires. « Environ 70 % » des boutiques du groupe à travers le pays seront ouvertes la semaine prochaine.

« Je suis excité et ce n’est pas en raison de la tempête, a lancé l’homme d’affaires. Cela va nous permettre de donner de l’oxygène à l’entreprise, de repartir la roue et de réembaucher. Cela va nous aider à nettoyer nos inventaires et à préparer le printemps. C’était un stress », a-t-il ajouté.

Ce dernier est d’avis, comme plusieurs autres grands patrons que les consommateurs devraient avoir accès à plusieurs aubaines les prochaines semaines.

« Oui, il va y en avoir des opportunités, a noté M. Roberge. Moi-même, j’attendais que les magasins ouvrent pour partir une promotion. C’est comme si on avait un Boxing Day en février ».

Photo Simon Clark

Du côté du Groupe Boucher Sports, la direction est soulagée de voir que le gouvernement fait confiance à l’industrie du commerce de détail.

« Nous ne sommes pas à la même place qu’en mai pour la rigueur concernant l’application des mesures sanitaires. La distanciation fait maintenant partie de notre façon de faire », a souligné le PDG, Martin Boucher, satisfait de pouvoir enfin rappeler ses travailleurs.

Le Groupe Boucher Sports détient 28 franchises au Québec sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, Hockey Experts et L’Entrepôt du Hockey.

Les centres commerciaux pourront rouvrir dans toutes les régions du Québec, en respectant les mêmes limites de clients que celles établies avant leur fermeture.

Les annonces d’hier au sujet des commerces

Tous les détaillants pourront rouvrir dès le 8 février

Les centres commerciaux devront respecter les mêmes limites de clients établies avant leur fermeture. Ils seront soumis au couvre-feu de leur région.

Dans les zones rouges, les détaillants pourront ouvrir jusqu’à 19 h 30, tandis que dans les zones orange, ils pourront ouvrir jusqu’à 21 h.

Ce qu’ils ont dit

Photo Agence QMI, Pascale Lévesques

« Nous attendions ce moment depuis longtemps. Cela dit, le travail n’est pas fini. Nous avons été privés de semaines importantes après Noël ; nos inventaires d’automne demeurent importants et déjà, nos collections printanières arrivent. Les prochains mois seront cruciaux ».

– Lili Fortin, présidente, Tristan

Photo courtoisie

« Après toutes ces semaines d’attente, je peux vous assurer que nous sommes fin prêts à rouvrir. Le contexte est difficile pour plusieurs, mais nous demeurons optimistes. Les problèmes, on a appris à les régler un à la fois ».

– Linda Goulet, PDG, Panda

Photo Francis Halin

« Apprendre à voler un avion en plein vol n’est facile pour personne. Mais je trouve que le premier ministre Legault s’en est tiré admirablement bien. Il a fait des gaffes, c’est vrai. Mais qui n’en fait pas ? Et lorsqu’il en a fait, il s’est vite ajusté. Je lui lève mon chapeau. »

– Marc DeSerres, président de la chaîne DeSerres