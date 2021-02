Les Jeux olympiques partagés

Les confrères de La Presse ont travaillé fort pour décrocher la manchette. Qui est correcte. Le Comité olympique canadien (COC) songe à une candidature jumelée Montréal-Toronto pour des Jeux d’été « dans les années 2030 ».

J’ai lu le texte. Je connais personnellement à peu près tous les intervenants dans le dossier. En remarquant que la présidente du COC, Tricia Smith, n’a pas dit un mot. J’attends encore d’ailleurs l’entrevue qu’elle m’a promise à Pyeongchang en 2018.

J’ai passé la journée au téléphone hier pour en savoir plus. Et on revient toujours à la même réponse. Celle qui se résume en un paragraphe. On songe à présenter une candidature des Jeux olympiques en garde partagée. Pas plus. Surtout pas plus.

Donc, on songe. Je rappelle qu’on a songé également, pas plus tard qu’en février dernier, à relancer une candidature de Vancouver pour ramener les Jeux d’hiver au Canada. Malheureusement, le refus catégorique du maire Régis Labeaume empêche les dirigeants du COC de même songer à une candidature pour la Ville de Québec.

Abîme à combler

Entre le songe et les décisions fermes, il y a un abîme. Ne tentez pas de réserver tout de suite votre billet pour la cérémonie d’ouverture en juillet 2036.

Les bonzes du COC, déjà essoufflés par la perspective de présenter leurs équipes et leur personnel d’appui et de direction pour les Jeux d’été de Tokyo et de Pékin pour les Jeux d’hiver, sept ou huit mois plus tard, doivent d’abord faire l’analyse des forces qui leur restent. Et consulter les fédérations sportives épuisées et amoindries par les confinements imposés par la COVID.

Après, il faudra convaincre les politiciens à Ottawa, Toronto et Québec d’aligner les milliards pour le cahier de charges exigé par le Comité international olympique (CIO).

Je ne suis pas convaincu que l’après-PCU sera très propice aux grands projets. On le voit avec le gouvernement caquiste qui renie l’engagement officiel du gouvernement du Québec de 2018 avec les matchs de la Coupe du monde de soccer à Montréal en 2026.

Quoiqu’il faudra bien recommencer à vivre et à rêver après les ravages du virus. Et que l’objectif réaliste d’une candidature olympique serait au mieux l’été 2036 puisque les Jeux de 2028 auront lieu à Los Angeles et qu’il n’est arrivé qu’une fois dans l’histoire qu’on présente deux Jeux consécutifs sur le même continent. C’était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.

Jeux de la rénovation

Donc, on songe. C’est bien, sans le songe puis le rêve, rien ne peut devenir un vrai projet. Pour donner du poids à cette idée que mijote le COC, il faut expliquer que le CIO, assis sur ses millions au siège social, en Suisse, permet maintenant des candidatures jumelées.

Pour les Jeux d’hiver, c’est le cas pour des Jeux de Milan et de Cortina d’Ampezzo, située à 400 kilomètres. De toute façon, les Jeux d’hiver, à moins d’exception, se déroulent toujours dans deux ou trois villes. Sotchi, Vancouver, Pyeongchang, Salt Lake City, Nagano avaient un gros centre de presse en ville près des patinoires et des stades et tout le ski se passait en montagne à une heure, parfois deux, de la ville.

Montréal-Toronto est une candidature qui fait du sens. Le Stade olympique, le bassin olympique, le Centre Bell et d’autres installations compléteraient très bien celles de Toronto construites pour les Jeux panaméricains de 2015.

Des Jeux modestes de la rénovation, ce serait pas formidable ?

Mais je le répète. C’est encore un rêve... comme est un rêve le projet d’une garde partagée des Rays de Tampa Bay et des Expos de Montréal.

Il y a une grosse différence. Tous les Montréalais à qui j’ai parlé hier trouvent que des Jeux olympiques partagés, c’est une bonne idée. Mais ces mêmes Montréalais ne sont guère emballés par l’idée d’une garde partagée de leur équipe de baseball entre Tampa et Montréal.

Le monde sont drôles... dirait Clémence.