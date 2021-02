Photo courtoisie

Depuis lundi, et jusqu’au 1er mars, Dany Dubé (photo), chroniqueur et animateur sportif, vous invite à participer à à la 2e présentation des Soirées du Hockey Procure. Et vous pourriez gagner un équipement de hockey CCM (valeur 2000 $) ou emmener votre équipe jouer un match au Centre Bell à Montréal (valeur 8000 $). Pour participer : incitez votre entourage à soutenir les hommes atteints du cancer de la prostate et leur famille par un don ou par l’achat de la boîte Les Soirées du Hockey Procure, qui contient des essentiels du hockey pour seulement 99 $. Le participant (individu, équipe ou ligue) qui récoltera le plus de fonds remportera la Coupe Jean-Pagé, l’inspirateur derrière ces Soirées ainsi qu’un chandail de hockey pour chaque membre de l’équipe.

► Tous les détails se retrouvent au https://www.procure.ca.

Voyager en petit groupe

Photo courtoisie

Malgré toutes les restrictions concernant les voyages à l’étranger, Groupe Voyages Québec (GVQ) a donné, en début d’année, le coup d’envoi à sa toute nouvelle collection de voyages accompagnés en petits groupes de 18 participants maximum. Destinés aux voyageurs à la recherche d’une expérience intimiste, les forfaits Select par GVQ offrent diverses possibilités de séjours dans des destinations de choix. Une brochure (photo) virtuelle est dès maintenant disponible sur le site de GVQ. Elle regroupe notamment des circuits au Canada, en Tanzanie, en Namibie et Laos ainsi que la traversée du cercle polaire en croisière. Pour Laurent Plourde, président chez Groupe Voyages Québec « une grande place est également accordée au confort des voyageurs ainsi qu’aux expériences gastronomiques authentiques ».

Laurent & cie...

Photo courtoisie

Jean Airoldi (photo), personnalité télé et designer mode reconnu, est devenu récemment le porte-parole officiel du Fonds philanthropique Laurent & cie. Fondé en 2019 par Vincent Beaulieu, promoteur, gérant d’artiste et fondateur de BAM, entreprise culturelle basée à Québec, dont le fils Laurent, âgé de 8 ans, est atteint d’un cancer rare, le Fonds philanthropique Laurent et cie s’est donné comme mission d’aider directement et concrètement les familles d’enfants malades en situation d’urgence financière.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 3 février 1916. Un incendie se déclare dans la salle de lecture du parlement fédéral. Il se propagera en peu de temps, transformant l’édifice central en ruines. Le parlement restauré sera officiellement inauguré le 26 février 1920, avec la tenue du discours du trône par le gouverneur général du Canada, le duc de Devonshire.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Levasseur (photo), comédien pour Juste pour Rire, les Gags, 64 ans... Mathieu Giroux, ex-patineur de vitesse sur longue piste, maintenant pharmacien, 35 ans... Les jumelles Miriam et Claudine Nourcy, de Québec, 36 ans... Marie-Ève Drolet, ex-patineuse de vitesse, médaillée de bronze au 3000 m relais aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, 37 ans... Mathieu Dandenault, ex-défenseur de la LNH, 45 ans... Frédéric Giroux, musicien du groupe Mes Aïeux, 50 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 février 2020. Gene Reynolds (photo), 96 ans, réalisateur, acteur, producteur (MASH) et scénariste américain... 2019 : Kristoff St. John, 52 ans, acteur connu pour son rôle dans Les Feux de l’amour... 2018 : Leon « Ndugu » Chancler, 65 ans, batteur américain de renommée mondiale... 2017 : Bob Stewart, 66 ans, défenseur qui a joué 9 saisons dans la LNH... 2016 : Maurice White, 74 ans, fondateur du groupe Earth, Wind & Fire... 2014 : Richard Bull, 89 ans, Nels Oleson dans la série La Petite maison dans la prairie... 2012 : Ben Gazzara, 81 ans, acteur et comédien américain... 2012 : Gilles Gagné, 78 ans, pionnier et pilier de l’information régionale dans l’Est-du-Québec... 2011 : Ron Piché, 75 ans, six saisons dans le baseball majeur de 1960 à 1966... 2011 : Maria Schneider, 58 ans, actrice française... 2010 : Jean-Claude Fournel, fondateur des boutiques Fournel Bicycles... 1999 : Jules Huot, 91 ans, premier golfeur professionnel canadien à remporter un tournoi de la PGA américaine.