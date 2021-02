Les temps sont très durs chez les Sénateurs

Les prochains adversaires du Canadien de Montréal, les Sénateurs d’Ottawa, sont loin d’afficher bonne mine et auront fort à faire pour redresser la barque.

La troupe de l’entraîneur-chef D.J. Smith avait pourtant amorcé la campagne avec une victoire aux dépens des Maple Leafs de Toronto, mais depuis ce temps, elle a échappé ses neuf matchs suivants. Mardi, elle a été rapidement larguée par les Oilers d’Edmonton, qui ont pris une avance de quatre buts pour l’emporter 4 à 2.

Smith a résumé assez simplement les ennuis de ses hommes. Tous doivent en faire davantage, à commencer par les vétérans. Certains joueurs comme Derek Stepan et Evgenii Dadonov sont au neutre : ils comptent chacun trois points jusqu’ici. Le gardien Matt Murray, inactif lors de la dernière rencontre, en arrache. Il présente une moyenne de buts alloués de 4,81 et un taux d’efficacité de ,849.

«À ce stade-ci, j’ai probablement besoin de plus de la part des gars plus vieux, a admis Smith selon des propos rapportés par le quotidien "Ottawa Sun". Quelques jeunes commencent à prendre en charge le jeu. Par contre, il me faut davantage de ceux qui sont dans la ligue depuis plus longtemps.»

D’ailleurs, les joueurs en sont conscients. Leur mauvaise habitude d’entamer les rencontres sur le qui-vive continue de les hanter soir après soir. Avec les effectifs en place, il devient difficile de jouer du hockey de rattrapage.

«Nous devons être meilleurs dans l’ensemble. On se place en difficulté très tôt et la montagne est dure à escalader. Au sein de cette ligue, un retard de trois buts après une période est pratiquement impossible à effacer. On doit ensuite garder l’autre club à portée de main et nous ne le faisons pas. C’est certainement un aspect à améliorer, a expliqué le défenseur Erik Gudbranson. Nous devons pousser plus fort pour marquer le premier but du match. Notre façon de commencer les parties dernièrement nous agace vraiment.»

De l’espoir

Cependant, les Sénateurs continuent d’espérer des jours meilleurs, comme l’exprime Thomas Chabot.

«Lorsque vous vivez des moments aussi difficiles que ceux-là, vous devez continuer de travailler et de tenter d’effectuer le bon geste. Un soir, ces mauvais bonds seront à notre avantage, c’est sûr», a souhaité le Québécois.

Et au rayon des bonnes nouvelles, il y a la performance de la recrue Tim Stützle, qui a inscrit son troisième filet de la campagne, mardi. L’Allemand de 19 ans semble avoir transporté dans la Ligue nationale son jeu dynamique offert au récent Championnat du monde de hockey junior.

«Tim Stützle a été incroyable, surtout au troisième tiers. Il a bloqué des tirs et a marqué. On peut voir qu’il joue de manière désespérée afin d’aider cette formation», a émis son instructeur-chef.