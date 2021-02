13 endroits incontournables où faire du ski de fond au Québec

Que l’on soit expert ou débutant, on trouve des dizaines d’endroits où pratiquer le ski de fond au Québec.

Grâce à leur vaste réseau de sentiers, leurs petits refuges où se réchauffer et leurs beaux paysages immaculés, les centres suivants font partie des incontournables de la province.

Rappel COVID-19: Les déplacements interrégionaux sont toujours déconseillés. Vérifiez les conditions d'entrée avant de partir (achat de billet en ligne, consignes en vigueur, etc.)

Centre de ski de fond Mont-Saint-Anne

Région de Québec

À 30 minutes de Québec, ce centre de ski de fond se dit l’un des plus grands en Amérique du Nord. En tout, il offre 200 km de sentiers de ski de fond classique et 191 km de sentiers pour le pas de patin, dont certains avec des vues sur les pistes de ski alpin de la station ou encore la rivière Jean-Larose.

mont-sainte-anne.com/ski-de-fond

Parc de la Gatineau

Outaouais

Le parc de la Gatineau peut lui aussi se vanter de posséder l’un des réseaux les plus étendus et reconnus en Amérique du Nord. En tout: 200 km de sentiers de ski de fond (classique, patin, arrière-pays) sillonnant forêts et vallées. Vous y croiserez plusieurs lacs gelés, belvédères et relais.

ccn-ncc.gc.ca

Mont Grand-Fonds

Charlevoix

Près de La Malbaie, la station Mont Grand-Fonds est connue à la fois pour son ski alpin, son ski hors-piste et ses 140 km de pistes de ski de fond avec relais chauffés, dont 44 km pour le pas de patin. Elle dit avoir «l’une des meilleures qualités de neige au Québec», avec un enneigement annuel moyen de 5 m.

montgrandfonds.com

Camp Mercier

Région de Québec

Bien connu des amateurs de raquette et de ski de fond en raison de sa neige abondante et de sa longue saison, Camp Mercier offre 50 km de pistes pour le pas classique et 20 km pour le pas de patin, dans un décor blanc qui a de quoi vous faire décrocher. Le centre se trouve dans la réserve faunique des Laurentides.

www.sepaq.com/rf/lau/camp-mercier

Station touristique Duchesnay

Région de Québec

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, cette station de la Sépaq propose un beau réseau de ski de fond en forêt, entretenu et patrouillé. Au total, vous profiterez de 50 km de sentiers linéaires répartis en divers parcours (36,7 km pour le pas classique, 24,8 km pour le pas de patin) et parsemés de charmants relais chauffés.

www.sepaq.com/ct/duc

Centre plein air Bec-Scie

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ce qui fait la réputation de ce centre de La Baie, ce sont surtout ses paysages d’une grande beauté, aux abords de la rivière à Mars. Pour en profiter, les amateurs de ski de fond peuvent compter sur 20 km de pistes balisées de qualité (classique et pas de patin), pour tous les niveaux.

www.contact-nature.ca/centre-plein-air-bec-scie

Parc national du Mont-Saint-Bruno

Montérégie

Près de Montréal, ce parc compte 35 km de pistes de ski de fond entretenues mécaniquement (27 km en pas classique et 8 km en pas de patin) et le ski de fond de soirée y est offert les mercredis, jeudis et vendredis jusqu’au 5 mars (jusqu’à 19 h, en raison du couvre-feu). À noter qu’il fait partie des sept centres de ski de fond de la Sépaq, qui se distinguent pour leurs nombreux services aux fondeurs (voir la liste ici: www.sepaq.com/quoi-faire/ski-fond.dot).

www.sepaq.com/pq/msb

Parc national de la Mauricie

Mauricie

Ce grand territoire protégé de Parcs Canada propose 80 km de sentiers aux adeptes de ski de fond (style classique ou libre), avec des refuges placés aux cinq kilomètres. Puisque le parc abrite 150 lacs, vous ne serez pas surpris d’en croiser quelques-uns lors de vos balades: lac à la Pêche, lac Édouard, lac Isaïe, lac du Fou, etc.

www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

Parc national du Mont-Orford

Cantons-de-l’Est

Près de Magog, ce parc est une destination de ski de fond reconnue dans les montagnes des Cantons-de-l’Est. Le choix n’y manque pas: on y découvre 50 km de sentiers pour le pas classique et 26 km pour le pas de patin, de niveaux «facile» à «très difficile».

www.sepaq.com/pq/mor

Parc national du Mont-Tremblant

Laurentides

Dans le secteur de la Diable, vous trouverez six parcours de ski de fond, de différents niveaux, totalisant 43 km de pistes entretenues et tracées mécaniquement. Vous croiserez aussi six refuges où vous réchauffer au cœur de la forêt.

www.sepaq.com/pq/mot

Ski Montagne Coupée

Lanaudière

À Saint-Jean-de-Matha, Ski Montagne Coupée dispose de 55 km de sentiers pour le pas classique et 35 km pour le pas de patin. Le centre, ouvert depuis 40 ans, se trouve sur le site de l’abbaye Val-Notre Dame, où il est possible de faire le plein de produits régionaux. Un beau petit bonus!

skidefondstjeanmatharaquettelanaudiere.com

Parc national d’Oka

Laurentides

Très populaire en été, ce parc est aussi une belle destination de ski de fond près de Montréal, pour tous les niveaux. Vous aurez le choix entre six sentiers, pour un total de 35 km de pistes (pas classique ou de patin). N’oubliez pas de prendre le temps d’admirer les rivages gelés du lac des Deux-Montagnes.

www.sepaq.com/pq/oka

Mont Royal

Montréal

Mine de rien, la métropole offre plus de 100 km de ski de fond balisés. S’il y a un endroit à ne surtout pas manquer, c’est bien le fameux mont Royal. En tout, vous y trouverez 22 km de pistes, dont certaines qui sauront bien faire travailler votre cardio.

montreal.ca/lieux/parc-du-mont-royal