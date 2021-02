Ouganda: 32 morts dans un carambolage

Kampala | Trente-deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées mardi en Ouganda dans un carambolage impliquant un convoi funéraire et quatre autres véhicules, a annoncé mercredi la Croix Rouge de ce pays d'Afrique de l'Est.

La collision a eu lieu peu avant minuit près de Kasese, dans l'ouest de l'Ouganda, selon la porte-parole de la Croix Rouge, Irene Nakasiita.

Un camion en surcharge transportant un cercueil et les proches du défunt a d'abord percuté une voiture.

«La route est étroite, elle est en construction et il faisait noir», a expliqué Mme Nakasiita.

Cet accident a provoqué un carambolage dans la foulée: deux camions en provenance de Kasese ont percuté les véhicules déjà accidentés, et un troisième venant dans l'autre sens s'est également retourné à cause du choc.

«Cinq véhicules ont donc été impliqués dans le même accident», a résumé Mme Nakasiita.

Les équipes de la Croix Rouge et l'armée ougandaise ont évacué la trentaine de cadavres et les cinq survivants.

Les routes et les véhicules mal entretenus sont monnaie courante en Ouganda. Le taux d'accidents de la route dans le pays fait partie des pires du monde.

Les accidents mortels y sont de plus en plus fréquents. Leur coût pour ce pays enclavé d'Afrique de l'Est est estimé à 5 % de son produit intérieur brut chaque année, selon un rapport des Nations-unies datant de 2018.